İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti başrol oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı. Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996’da Ankara’da doğdu. Televizyon serüveni ilk olarak, 2018 yılı itibarıyla Meryem dizisiyle başladı. Öne çıkan çıkışını 2020 yılında yer aldığı Zümrüdüanka dizisindeki Hamit karakteriyle yaptı.
Doğukan Güngör'ün tiyatro oyunları
Othello
Bizim Köyün Adeti
Umut
Hiç Kimsenin Öyküsü
Doğukan Güngör'ün oynadığı dizeler
2020 Zümrüdüanka
2018 Meryem
2017 Savaşçı
Kızılcık Şerbeti