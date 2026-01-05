Doğukan Güngör kameraların karşısına ilk kez 2017 yılında "Savaşçı" dizisi ile adım attı. Ardından bir çok tiyatro oyununda sahne aldı."Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut, Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda boy gösterdi. 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol adı. 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Hamit" rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.