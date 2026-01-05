Yeni Şafak
Doğukan Güngör kimdir?

10:485/01/2026, Pazartesi
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti başrol oyuncusu Doğukan Güngör gözaltına alındı. Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996’da Ankara’da doğdu. Televizyon serüveni ilk olarak, 2018 yılı itibarıyla Meryem dizisiyle başladı. Öne çıkan çıkışını 2020 yılında yer aldığı Zümrüdüanka dizisindeki Hamit karakteriyle yaptı.

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra Harika Uygur'la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçti.

Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul'da Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürmeye başladı. Oyunculuk kariyerine başlamadan evvel Harika Uygur'dan temel oyunculuk eğitimleri aldı.

Doğukan Güngör kameraların karşısına ilk kez 2017 yılında "Savaşçı" dizisi ile adım attı. Ardından bir çok tiyatro oyununda sahne aldı."Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut, Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda boy gösterdi. 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol adı. 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Hamit" rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.

Doğukan Güngör'ün tiyatro oyunları

Othello

Bizim Köyün Adeti

Umut

Hiç Kimsenin Öyküsü

Doğukan Güngör'ün oynadığı dizeler

2020 Zümrüdüanka

2018 Meryem

2017 Savaşçı

Kızılcık Şerbeti

