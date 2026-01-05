ZAMLI EMEKLİ MAAŞI 2026: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak, Ocak'ta yatacak mı? Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

2026 Ocak dönemi emekli maaş zammı oranları, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 artış uygulanacak. Zamlı maaşların hangi tarihlerde hesaplara yatacağı ve tahsis numarasına göre ödeme günleri de belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaş farkı Ocak ayında hesaplara yatırılacak mı? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri ve detaylar...

1 /7 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak artış, açıklanan altı aylık enflasyon farkıyla netlik kazandı. Emekli maaş zammı 2026, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve emekli maaş farkı Ocak ayında yatacak mı soruları, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yeni maaş takvimi şekillendi.

2 /7 2026 ocak emekli maaş zammı oranları Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,19 oranında artış yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı kapsamında yüzde 18,60 zam alacak. Bu artışlar, Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak ve aylıklara yansıtılacak.

3 /7 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu Mevcut veriler dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının 2026 yılında yaklaşık 18 bin 939 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi aylığı ise yapılan artışla birlikte 27 bin 772 TL düzeyine çıktı. Özellikle taban aylık alan emekliler, zam sonrası oluşacak farkların ödeme takvimini yakından izliyor.

4 /7 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme, yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Uygulamanın başlamasıyla birlikte zamlı emekli maaşları Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. Ödemeler, her zamanki gibi tahsis numarasına göre belirlenen günlerde yapılacak.

5 /7 Tahsis numarasına göre 4A SSK emekli aylığı ödeme günleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



6 /7 4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi Bağ-Kur emeklilerinde ise ödemeler ayın 25’i ile 28’i arasında yapılıyor. Tahsis numarasının son iki hanesine göre belirlenen günlerde, zamlı emekli maaşları hesaplara aktarılacak.