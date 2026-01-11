500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Tunceli kurası 11 Ocak'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 11:00'da çekiliyor. Tunceli merkez ve ilçelerinde toplam 875 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Tunceli Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür’de konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte 500 bin sosyal konut Tunceli hak sahipliği belirleme kurası sonuçları sorgulama ekranı.

1 /2 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Tunceli TOKİ kurası çekiliyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 11:00'da Tunceli merkez Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür’de için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Tunceli konut kura sonuçları sorgulama ekranı.