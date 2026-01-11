Yeni Şafak
TOKİ Tunceli kura sonuçları: 500 bin konut Tunceli TOKİ kazananlar tam isim listesi

10:5611/01/2026, Pazar
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Tunceli kurası 11 Ocak'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 11:00'da çekiliyor. Tunceli merkez ve ilçelerinde toplam 875 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Tunceli Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür’de konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte 500 bin sosyal konut Tunceli hak sahipliği belirleme kurası sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Tunceli TOKİ kurası çekiliyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 11:00'da Tunceli merkez Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür’de için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Tunceli konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. 


TUNCELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN



TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

