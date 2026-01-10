Yeni Şafak
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK AYINDA ÖDENECEK Mİ? 2026 Yeni emekli maaşı zammı ne zaman maaşa yansıyacak mı?

13:1110/01/2026, Cumartesi
En düşük emekli aylığında yapılan artışın Meclis gündemine taşınmasıyla birlikte milyonlarca emekli ödeme takvimine odaklandı. Sunulan kanun teklifine göre 16 bin 881 lira olan taban maaş yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekliler, ayın 17’sinden itibaren başlayacak maaş ödemelerine zamlı tutarın yansıyıp yansımayacağını araştırıyor.

En düşük emekli maaşına yönelik yüzde 18,48’lik artış sonrası ödeme takvimi emeklilerin en çok araştırdığı başlık oldu. 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılması planlanan taban maaş için Meclis süreci başlarken, maaş ödemeleri ayın 17’sinde başlayan emekliler “Zam bu aya yetişecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları 2026 yılının ocak ayından itibaren yüzde 12.19 oranında zamlı yatacak. En düşük emekli maaşının haricinde maaş ödemesi alanlar için zamlı maaşlar normal ödeme takvimine göre yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar tamamlanacak.

ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günlerine aşağıdan ulaşabilir.

 Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak

ZAMLI 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

 Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 Ocak

 Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Ocak'ta zamlı emekli maaşlarını alırlar.

