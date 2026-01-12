2026 Yeni emekli maaşı zammı ne zaman maaşa yansıyacak mı? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK AYINDA ÖDENECEK Mİ?

En düşük emekli maaşına yönelik yüzde 18,48’lik artış sonrası ödeme takvimi emeklilerin en çok araştırdığı başlık oldu. 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılması planlanan taban maaş için Meclis süreci başlarken, maaş ödemeleri ayın 17’sinde başlayan emekliler “Zam bu aya yetişecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.