12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 12. Yargı Paketinde af var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ MADDELERİ NELER?

Taslak metne göre, Noterlik Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle "noter yardımcılığı" kurumu ihdas edilecek. Buna göre, hukuk fakültesi mezunu olan ve noterlik belgesi bulunan kişiler, noter yardımcısı olarak istihdam edilecek.

Birinci sınıf noterliklerde, noter yardımcısı ünvanıyla bir kişinin istihdam edilmesi zorunlu hale gelirken, diğer noterliklerde ise isteğe bağlı noter yardımcısı istihdam edilebilecek.

Değişiklikle, noterler tarafından düzenlenen belgeler üzerinde karekodun yer alması zorunlu hale gelecek.

Belgenin içeriği ve geçerliliği, Türkiye Noterler Birliğine ait uygulama veya internet sitesi üzerinden karekodla kontrol edilebilecek. Böylece, belgeler üzerinde yapılabilecek sahteciliklerin engellenmesi amaçlanıyor.