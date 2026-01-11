Ankara'da yarın 12 Ocak okullar tatil mi? Ankara Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? Ankara'da kar yağışı hızlandı

Ankara'da okullar tatil mi? Özellikle kar yağışının akşam saatlerinde etkisini arttırmasıyla bu soru öğrencilerin gündemindeki ilk sırada yer aldı. Öğrencilerin yanı sıra, veliler ve çalışanlar da okulların yarın tatil edilip edilmediği konusundaki resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmelerinin ardından Ankara'da etkili olan kar yağışının bir süre daha devam edeceği tahmin edilirken, yarın için okulların tatil olup olmayacağı ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili valilik açıklamaları bekleniyor.