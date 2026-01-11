Ankara'da yarın 12 Ocak okullar tatil mi? Ankara Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? Ankara'da kar yağışı hızlandı

Ankara'da kar yağışı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Ankara için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, kent genelinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Ankara'da kar yağışı ile birlikte, öğrenciler ise yarın okullar tatil mi? sorusunu gündeme getirdi. Yağışların aralıklarla bir süre daha etkili olması beklenen başkentte, okulların tatil edilmesine yönelik Ankara Valiliğinden gelecek açıklamalar ise heyecanla bekleniyor. İşte Ankara'daki kar yağışında son durum ve okul tatil hakkındaki gelişmeler.
Ankara'da okullar tatil mi? Özellikle kar yağışının akşam saatlerinde etkisini arttırmasıyla bu soru öğrencilerin gündemindeki ilk sırada yer aldı. Öğrencilerin yanı sıra, veliler ve çalışanlar da okulların yarın tatil edilip edilmediği konusundaki resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmelerinin ardından Ankara'da etkili olan kar yağışının bir süre daha devam edeceği tahmin edilirken, yarın için okulların tatil olup olmayacağı ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili valilik açıklamaları bekleniyor.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 OCAK
Ankara'da saatler önce başlayan kar yağışı, özellikle akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Kar yağışıyla birlikte, beklenen valilik açıklaması az önce geldi.
DUYURU
Ankara Valiliğinin resmi sosyal medya hesabı X'ten 11 Ocak 2026 tarihli yapılan açıklama şu şekilde;
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Başkent genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak, başta Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Pursaklar ve Kahramankazan olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde görülüyor.
Yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 1985 araç ve 2 bin 621 personelle sahada görev yapmaktadır. AKOM Kriz Masası ise tüm birim temsilcilerimizin katılımıyla çalışmaları anlık olarak koordine etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.