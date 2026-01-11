Yeni Şafak
Gümüşhane'de okullar tatil mi 12 Ocak? Valilik açıklaması

Gümüşhane’de okullar tatil mi 12 Ocak? Valilik açıklaması

22:2211/01/2026, Pazar
IHA
Gümüşhane’de okullar tatil mi 12 Ocak? Valilik açıklaması
Gümüşhane’de okullar tatil mi 12 Ocak? Valilik açıklaması

Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. İşte okul tatili hakkında Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamalar.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Gümüşhane İli genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceği bildirildi.


Gümüşhane Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 (bir) gün ara verilmesine karar verdi.


Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personellerin de 12 Ocak 2026 Pazartesi günü idari izinli sayılacakları kaydedildi.

