Gümüşhane’de okullar tatil mi 12 Ocak? Valilik açıklaması

Gümüşhane Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 (bir) gün ara verilmesine karar verdi.