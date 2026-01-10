TOKİ Artvin kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Artvin’de inşa edilecek konutlar için kura çekimi, TOKİ’nin resmi takvimine göre 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından Artvin merkezde Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli’de 1020 konut inşa edilcek. Peki Artvin TOKİ kurasına katılacakların isimleri açıklandı mı, 500 bin konut Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri nereden ve nasıl sorgulanacak?

Artvin TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden açıklanmadı.

Artvin 500 bin sosyal konut kura çekimi, TOKİ'nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

