Sivas'ta okullar tatil mi? 12 Ocak Sivas'ta kar tatili var mı? Sivas Valiliğinden son dakika açıklama

Sivas'ta okullar tatil mi? 12 Ocak Sivas'ta kar tatili var mı? Sivas Valiliğinden son dakika açıklama

19:2911/01/2026, Pazar
Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışı ile okul tatili konusu da öğrencilerin gündemindeki ilk sırada yer aldı. Sivas'ta kar yağışının etkili olması beklenirken yarın okullar tatil mi? Sivas Valiliği tatil açıklaması var mı? soruları da merak konusu. İşte Sivas'ta 12 0cak kar tatiline yönelik son dakika resmi açıklamalar.

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu tahminleri sonrasında, Sivas'ta yoğun kar yağışının beklendiği açıklanmıştı. Bununla birlikte, hem veliler hem de öğrenciler Sivas'ta yarın okullar tatil mi? sorusunu merak etmeye başladı. Konuyla ilgili resmi açıklama ise az önce Sivas Valiliği tarafından yapıldı. İşte o açıklamalar.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 12 OACAK 2026


Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

