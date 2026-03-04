Yeni Şafak
Mehmetçik'le iftar programı: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

19:474/03/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen Mehmetçik ile İftar programında konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Askerimize üstün başarı diliyorum.

Rabbim güvenlik güçlerimizi ihanetten korusun.

Tarih boyunca bize ömür biçenler bize 'hasta adam' yaftası vuranlar bizi bu topraklardan söküp atabileceklerine inananlar oldu.

Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık.

Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında Türkiye bir istikrar adasıdır.

'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık bunları başaramazdık.

Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz.

Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için uyarılarımızı en net bir şekilde yapıyoruz.


