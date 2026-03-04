Kaliforniya Valisi başkaldırdı: Trump'ın İsrail'e desteğinden rahatsız

ABD'nin ekonomik olarak en büyük eyaleti Kaliforniya'nın Valisi Gavin Newsom, ülkesinin İsrail'e verdiği destekleri eleştirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hapis cezasından kurtulmak ve önündeki seçimi kazanmak için İran'a saldırdığını vurgulayan Newson, "İran'da bir rejim değişikliğinden mi söz ediyoruz? İki yıldır Hamas sorununu bile çözemediler." diye konuştu.
Politico internet sitesinin haberine göre, Newsom salı günü Los Angeles'ta yaptığı konuşmada ABD'nin İsrail'e askeri desteğini eleştirdi.
İsrail'e verilen destek sorgulanıyor
"Hapisten kurtulmak ve seçimi kazanmak için yapıyor"
Newsom, "(Netanyahu) Köşeye sıkışmış olabilir. Batı Şeria'yı ilhak etmek isteyen aşırı kesimler var. (New York Times yazarı Thomas) Friedman ve diğerleri bunu yerinde bir şekilde 'apartheid devleti' olarak nitelendiriyor." ifadelerini kullandı.
İran'da rejim değişikliği ihtimaline soğuk baktı
Newsom, İran'da olası bir rejim değişikliğine ilişkin soruya ise "Rejim değişikliğinden mi söz ediyoruz? İki yıldır Hamas sorununu bile çözemediler." şeklinde cevapladı.
Trump'ın rakibi olabilir
Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Kaliforniya'yı yöneten ve Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Newsom, 2028 seçimlerinde Demokratların muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.