Kaliforniya Valisi başkaldırdı: Trump'ın İsrail'e desteğinden rahatsız

17:414/03/2026, Çarşamba
Kaliforniya Valisi Newsom, ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sorguladı.
ABD'nin ekonomik olarak en büyük eyaleti Kaliforniya'nın Valisi Gavin Newsom, ülkesinin İsrail'e verdiği destekleri eleştirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hapis cezasından kurtulmak ve önündeki seçimi kazanmak için İran'a saldırdığını vurgulayan Newson, "İran'da bir rejim değişikliğinden mi söz ediyoruz? İki yıldır Hamas sorununu bile çözemediler." diye konuştu.

Politico internet sitesinin haberine göre, Newsom salı günü Los Angeles'ta yaptığı konuşmada ABD'nin İsrail'e askeri desteğini eleştirdi.

İsrail'e verilen destek sorgulanıyor

Washington'ın İsrail'e verdiği askeri desteği yeniden gözden geçirip geçirmemesi gerektiği sorusuna Newsom,
"Bu beni derinden üzüyor; çünkü İsrail'deki mevcut liderlik, bizi bu desteği sorgulamaktan başka seçeneğin kalmadığı bir yola sürüklüyor."
yanıtını verdi.

"Hapisten kurtulmak ve seçimi kazanmak için yapıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de başlattığı yıkıcı savaş nedeniyle ertelenen yolsuzluk davalarına ve ekim ayında yapılması planlanan seçimlere atıfta bulunan Newsom,
"Bibi meselesi ilginç, zira onun kendi iç sorunları var. Hapisten kurtulmaya çalışıyor. Bir de seçim süreci var önünde."
dedi.

Newsom, "(Netanyahu) Köşeye sıkışmış olabilir. Batı Şeria'yı ilhak etmek isteyen aşırı kesimler var. (New York Times yazarı Thomas) Friedman ve diğerleri bunu yerinde bir şekilde 'apartheid devleti' olarak nitelendiriyor." ifadelerini kullandı.

İran'da rejim değişikliği ihtimaline soğuk baktı

Newsom, İran'da olası bir rejim değişikliğine ilişkin soruya ise "Rejim değişikliğinden mi söz ediyoruz? İki yıldır Hamas sorununu bile çözemediler." şeklinde cevapladı.

Trump'ın rakibi olabilir

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Kaliforniya'yı yöneten ve Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Newsom, 2028 seçimlerinde Demokratların muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.



