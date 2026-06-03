Burada da bir süre görev aldıktan sonra 1991 senesinde Ateş Hattı programını hazırlamaya başladı.

1993 senesinde TRT'deki görevinden ayrılan Muhtar Kanal D'de çalışmaya başladıysa da, 1994'te Kanal D'nin satılmasının ardından tekrar TRT'ye döndü. Bundan sonra çeşitli TV kanallarında kendi hazırladığı programları ve Ana Haber Bültenlerini sunan Reha Muhtar'ın çalıştığı kanallar sırasıyla;

1985-93: TRT

1993-94: Kanal D

1994-95: TRT

1995: Star TV

1995-96: Kanal D

1996-2002: Show TV

2002-03: Star TV

2004-06: atv

2006: Show TV

2007: FOX

2008: Kanal 1

2008: Show TV

2009: CNN Türk

2009-11: Kanaltürk