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Reha Muhtar kimdir ve nerelidir?

Reha Muhtar kimdir ve nerelidir?

10:393/06/2026, mercredi
G: 3/06/2026, mercredi
Yeni Şafak
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Televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da Tek Ankara Koleji'nde tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Muhtar, 1983 senesinde gazeteciliğe başladı. Peki Reha Muhtar ne zaman hangi kanalda haber sundu? İşte detaylar.

Gazeteci Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Hastanede yapılan incelemelerde Muhtar’a kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtildi. Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Reha Muhtar kimdir?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da Tek Ankara Koleji'nde tamamladı.

Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Muhtar, 1983 senesinde Milliyet bünyesinde gazeteciliğe başladı.

İki sene Milliyet'te çalıştıktan sonra TRT bünyesine dahil olan Muhtar, TRT'nin Atina, Yunanistan muhabiri olarak ülkemiz genelinde tanınmaya başladı.


Burada da bir süre görev aldıktan sonra 1991 senesinde Ateş Hattı programını hazırlamaya başladı.

1993 senesinde TRT'deki görevinden ayrılan Muhtar Kanal D'de çalışmaya başladıysa da, 1994'te Kanal D'nin satılmasının ardından tekrar TRT'ye döndü. Bundan sonra çeşitli TV kanallarında kendi hazırladığı programları ve Ana Haber Bültenlerini sunan Reha Muhtar'ın çalıştığı kanallar sırasıyla;

1985-93: TRT

1993-94: Kanal D

1994-95: TRT

1995: Star TV

1995-96: Kanal D

1996-2002: Show TV

2002-03: Star TV

2004-06: atv

2006: Show TV

2007: FOX

2008: Kanal 1

2008: Show TV

2009: CNN Türk

2009-11: Kanaltürk

Yapmış olduğu TV programları:

1991-1993, 1994-1995: Ateş Hattı (TRT 1)

1993, 1994-1995: TRT 1 Ana Haber Bülteni (TRT 1)

1993-1994: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

1993-1994: Ateş Hattı (KANAL D)

1994: Seçim 1994 (KANAL D)

1994: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D) (Jülide Ateş ile birlikte)

1995: Ateş Hattı (STAR TV)

1995-1996: Haber Hattı (KANAL D)

1996-2002: Ateş Hattı (SHOW TV)

1996-2002: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

1999: Seçim 1999 (SHOW TV)

2002: Reha Muhtar'a İtiraf (STAR TV)

2002: Reha Muhtar'la Hayatım Roman (STAR TV)

2002: Reha Muhtar'la Her Nerede Yaşıyorsan Türkiye (STAR TV)

2002: Star TV Ana Haber Bülteni (STAR TV)

2002-2003: Ateş Hattı (STAR TV)

2002-2003: Reha Muhtar'la Hayatın İçinden (STAR TV)

2004: Akademi Türkiye (ATV)

2005: Futbol Ateşi (ATV)

2005-2006: Ateş Hattı (ATV)

2006: Reha Muhtar TV (SHOW TV)

2008: Doğruların Zamanı (SHOW TV)

2009: Çok Farklı (CNN TÜRK)

2009-2011: Son Kale (KANALTÜRK)

2011: Çok Farklı (KANALTÜRK)


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Reha Muhtar kimdir ve nerelidir?