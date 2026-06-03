EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM GELDİ: SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı uygulamasında da (taban aylık) yukarı yönlü bir revize yapılması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, mevcut 20.000 TL olan taban aylığın da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 23.700 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Kesin karar, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından TBMM'ye sunulacak yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.