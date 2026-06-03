EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM GELDİ: SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürerken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte 4 aylık zam oranı büyük ölçüde netleşirken, en düşük emekli maaşının ulaşabileceği seviyeler de yeniden hesaplanmaya başlandı.
Emeklilerin temmuz zammına ilişkin beklentileri şekillenmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası oluşan 4 aylık enflasyon farkı, maaş artışına yönelik ilk güçlü tabloyu ortaya koyarken, gözler kalan verilerle birlikte kesinleşecek zam oranına çevrildi.
6 aylık emekli zam tahminleri neler?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda; 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,50 ila yüzde 18,58 seviyesinde gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında en az yüzde 18,50 oranında zam almayı garantileyecek.
Temmuz 2026 emekli maaş zammı hesaplama tablosu
Yüzde 18,50'lik muhtemel zam oranına göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ceplerine girecek yeni maaşlar şu şekilde hesaplanıyor:
20.000 TL (Mevcut Taban Aylık) 23.700 TL
25.000 TL 29.625 TL
30.000 TL 35.550 TL
Kök maaş ve taban aylık ayrışacak: İki artış formülü
Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanacak zamda "ikili artış" formülü masada olacak. İlk 6 aylık enflasyon verisinden doğan zam oranı, öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak.
Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı uygulamasında da (taban aylık) yukarı yönlü bir revize yapılması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, mevcut 20.000 TL olan taban aylığın da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 23.700 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Kesin karar, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından TBMM'ye sunulacak yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.