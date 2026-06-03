ÇANKAYA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

3 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11 ve 1637/1 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 4899, 4902 ve 5091 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 3300, 5084 ve Mehmet Rifat Börekçi caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında 1942, 1920 ve 2004 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Alacaatlı Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında İstiklal, Cumhuriyet Yeni Camii Küme Evleri ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Koçak, Cumhuriyet Meydanı Eski Camii Kümesi, İstiklal ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Kabil Caddesi ile 1314, 1322, 1323, 1324, 1325 ve 1326 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında Lizbon Caddesi ile 1235, 1282, 1284 ve 1285 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Ahmet Haşim, Tebeşir, Sokullu Mehmet Paşa, Narlı, Elmadağı, Mimar, Şeftali ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Çayyolu, Doğan Taşdelen ve çevresindeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.15 arasında 5030 Sokak, Şehit Eren Bülbül Caddesi ve 3381/3 Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi Kooperatifi, Şehit Eren Bülbül, Park ve 3367 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 1907 ve 1824 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.