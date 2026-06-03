5 AYLIK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NETLEŞTİ! 2026 Temmuz emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? SSK Bağ-Kur...

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli ve memur gözünü mayıs ayı enflasyon verilerine çevirdi. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve temmuz zammına ilişkin hesaplamalar daha da belirgin hale gelecek. Özellikle en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

1 /5 Emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammı için kritik viraja girildi. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak, milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek zam oranı için önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler en düşük emekli maaşıyla ilgili olası senaryolara çevrildi.

2 /5 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ? 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

3 /5 NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI! Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.

4 /5 EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU! Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi. Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark belli olacak Emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammının belirlenmesinde ilk beş aylık enflasyon verisi büyük önem taşıyor. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı verilerinin ardından mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla 5 aylık zam oranı ortaya çıkacak. Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı belli olacak.