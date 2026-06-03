Haziran ayı kira zammı artış oranı açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurban Bayramı nedeniyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Mayıs ayı enflasyon oranları ve dolayısıyla Haziran ayı resmi kira artış tavan sınırı 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10:00'da tüm kamuoyuna canlı olarak duyurulacak. Bu tarihte ve saatte ilan edilecek olan 12 aylık TÜFE ortalaması, Haziran ayı boyunca yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranını temsil edecek.