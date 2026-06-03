EYT'nin ertesi erken emeklilik tablosu netleşti! Emeklilik tarihiniz yeniden değişebilir! 58, 60 ve 65 yaş

Çalışma hayatındaki işçi, memur ve esnaf statüsündeki yaklaşık 4 – 5 milyon kişi, emeklilik yaşı bakımından 58-60 grubunda yer alıyor.

İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlar yaş ve prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilecekler. Normal emeklilik için prim günü 4/a (SSK) statüsünde 7200, 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde çalışanlar için ise 9000 olarak uygulanıyor.

Söz konusu prim günü koşulunu 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecekler. Prim gününü tamamlama tarihi sonraki her iki yılda 1 yaş uzayacak. Prim günü koşulunu 1 Ocak 2036 – 31 Aralık 2037 tarihleri arasında tamamlayan kadınlar 59, erkekler 61 yaşında emekli olacaklar.