Hemen teslim araç kampanyası: Albayrak Finans'tan 29 ay vadeli faizsiz yeni araç finansmanı

Albayrak Finans, araç sahibi olmak isteyenlere faizsiz araç finansmanı modeliyle peşinatlı ve peşinatsız ödeme seçenekleri sunduğunu duyurdu. Kampanyada 29 ay vade imkânı, hemen teslim avantajı ve belirli marka ile sınırlı stok vurgusu öne çıktı.

Faizsiz araç finansmanı modeli nasıl işliyor?

Albayrak Finans, faizsiz araç finansmanı kapsamında müşterilere bütçelerine göre ödeme planı oluşturma imkânı sunduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre sistem, araç bedelinin taksitlerle ödenmesine dayanıyor ve peşinatlı ya da peşinatsız seçeneklerle uygulanabiliyor.

Model kapsamında otomobilin yanı sıra karavan, motosiklet, traktör ve bu sınıfta değerlendirilen farklı araçlar için finansman sağlanabildiği belirtildi. Şirket, müşterilerin yalnızca ana para üzerinden ödeme yaptığını, faiz ve dosya masrafı bulunmadığını ifade ediyor.

Hemen teslim araç finansmanı

Albayrak Finans’ın hemen teslim seçenekli araç kampanyasında öne çıkan başlıklar şu şekilde;

29 ay vade imkânı

Hemen teslim avantajı

Yüzde 0’dan başlayan peşinat seçenekleri

Birçok araç ve modelde geçerli fırsat

Kredisiz hemen teslim araç seçeneği

Geniş araç yelpazesi

İki farklı tasarruf finansman planı bulunuyor

Albayrak Finans’ın açıkladığı sisteme göre araç sahibi olmak isteyenler iki farklı tasarruf finansman modelinden yararlanabiliyor.

Müşteri bazlı tasarruf finansman modelinde araç tutarı, ödeme süresi ve aylık taksitler müşterinin tercihine göre belirleniyor. Bu modelde peşinatlı veya peşinatsız başvuru yapılabiliyor; teslim tarihi de plan kapsamında şekillendiriliyor.

Çekilişli tasarruf finansman modelinde ise müşteri, belirlediği araç tutarına göre ödeme grubuna katılıyor. Teslimatlar, noter huzurunda yapılan çekilişlerle sırayla gerçekleştiriliyor.

Kimler başvuru yapabiliyor?

Şirketin açıklamasına göre sisteme 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabiliyor. Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancıların da tasarruf finansman sisteminden yararlanabileceği belirtiliyor.

Albayrak Finans’ın verdiği bilgilere göre sistem şu gruplara hitap ediyor:

Peşinatı olmayanlar

Aylık düzenli taksit ödeyebilecek kişiler

Tasarruf ederek araç sahibi olmak isteyenler

Kredi kullanmadan araç sahibi olmayı hedefleyenler

Bütçesine göre ödeme planı oluşturmak isteyenler

Faizsiz araba nasıl alınır?

Albayrak Finans'ta faiz ve dosya masrafı yok. Sadece arabanın bedelini ödüyorsunuz, hepsi bu kadar! Size ve bütçenize özel hazırlanmış ödeme planlarımızla, araba sahibi olmak artık çok daha kolay.

Tasarruf finansman sektörü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslanmaktadır. Albayrak Finans da bu lisansa sahip, yasalara uygun, kamu yararını gözeten bir finansman şirketidir. Sözleşmeler şeffaf ve ayrıntılıdır; herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm süreçler açıkça planlanmakta ve denetlenmektedir.

Faizsiz araba almak neden avantajlıdır?

Faizsiz, vade farksız ödeme modeli.

Kredi maliyeti yok.

Bütçeye göre kişiselleştirilebilir planlar.

Taksit dondurma ve ara verme hakkı.

Finansmanın %100’üne ulaşma imkanı.

Türkiye’nin her yerinden istediğiniz aracı alma imkanı.

Tasarruf finansman sistemi nedir?

Kişilerin faiz maliyetine katlanmadan, kendi bütçelerine uygun taksit ödeyerek birikim yaptığı ve teslimat tarihlerine göre Türkiye’nin 81 ilinden istedikleri ev, araç ve çatılı iş yerine sahip oldukları sistemin adıdır.

Başvuru süreci nasıl ilerliyor?

Albayrak Finans’ın verdiği bilgilere göre başvuru süreci kimlik ile başlatılabiliyor. Müşteriler, gelir durumlarına ve bütçelerine göre peşinatlı ya da peşinatsız ödeme planı seçebiliyor.

Şirket, taksit sayısının ve ödeme modelinin müşterinin bütçesine göre şekillendirilebildiğini belirtiyor. Açıklamada, sistemin araç dışında ev veya çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenler için de uygulanabildiği ifade ediliyor.

Albayrak Finans hakkında

Albayrak Finans, 6361 sayılı Tasarruf Finansman Kanunu'na göre BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından faaliyet izni verilen bir tasarruf finansman şirketi olarak hizmet veriyor. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen kural ve yükümlülükler çerçevesinde denetlendiğini belirtiyor.