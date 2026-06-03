12 HAZİRAN NEDEN TATİL? 12 Haziran okullar (İlkokul, ortaokul ve lise) yok mu?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, eğitim takvimindeki değişiklikleri yakından takip etmeye başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihinin güncellenmesinin ardından 12 Haziran Cuma gününe ilişkin karar da netleşti. Bu gelişme sonrasında milyonlarca kişi, okullarda eğitim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.
LGS sınavı öncesinde alınan yeni karar, eğitim gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler, 12 Haziran Cuma günü okulların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı
12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?
Sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
12 HAZİRAN NEDEN TATİL?
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.
Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.
Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.
Diğer yandan öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.