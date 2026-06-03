boykotlu dondurma markaları

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye’de birçok vatandaş, market alışverişlerinde boykot listelerini dikkate alarak tercihlerini yeniden şekillendiriyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketiminin artması, boykot kapsamındaki dondurma markalarını da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle küresel şirketlere bağlı markaların İsrail’le doğrudan ya da dolaylı bağlantıları tartışılırken, tüketiciler hangi dondurma markalarının boykot listelerinde yer aldığını ve hangi yerli alternatiflerin tercih edilebileceğini araştırıyor. İşte Filistin İnisiyatifi tarafından yayımlanan katalogda yer alan boykot listesinde yer alan dondurmalar.
Türkiye'de tüketicilerin İsrail'e destek veren ya da çok uluslu menşeli markalara yönelik başlattığı boykot hareketleri, yaz aylarının gelmesi ve dondurma tüketiminin artmasıyla birlikte dondurma sektöründe de kendini gösteriyor. Tüketiciler, İsrail destekli markaların yerine yerli ve boykot kapsamında olmayan alternatiflere yönelmekte. Filistin İnsiyatifi, sosyal medya hesapları üzerinden yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir market ürünleri boykot listesi yayınladı. İşte boykot listesinde yer alan dondurmalar.
Carte Dor
Algida
Magnum
Cornetto
Max