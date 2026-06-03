boykotlu dondurma markaları

Türkiye'de tüketicilerin İsrail'e destek veren ya da çok uluslu menşeli markalara yönelik başlattığı boykot hareketleri, yaz aylarının gelmesi ve dondurma tüketiminin artmasıyla birlikte dondurma sektöründe de kendini gösteriyor. Tüketiciler, İsrail destekli markaların yerine yerli ve boykot kapsamında olmayan alternatiflere yönelmekte. Filistin İnsiyatifi, sosyal medya hesapları üzerinden yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir market ürünleri boykot listesi yayınladı. İşte boykot listesinde yer alan dondurmalar.



