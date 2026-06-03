Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Boykotlu dondurma markaları

Boykotlu dondurma markaları

16:363/06/2026, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye’de birçok vatandaş, market alışverişlerinde boykot listelerini dikkate alarak tercihlerini yeniden şekillendiriyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketiminin artması, boykot kapsamındaki dondurma markalarını da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle küresel şirketlere bağlı markaların İsrail’le doğrudan ya da dolaylı bağlantıları tartışılırken, tüketiciler hangi dondurma markalarının boykot listelerinde yer aldığını ve hangi yerli alternatiflerin tercih edilebileceğini araştırıyor. İşte Filistin İnisiyatifi tarafından yayımlanan katalogda yer alan boykot listesinde yer alan dondurmalar.

Türkiye'de tüketicilerin İsrail'e destek veren ya da çok uluslu menşeli markalara yönelik başlattığı boykot hareketleri, yaz aylarının gelmesi ve dondurma tüketiminin artmasıyla birlikte dondurma sektöründe de kendini gösteriyor. Tüketiciler, İsrail destekli markaların yerine yerli ve boykot kapsamında olmayan alternatiflere yönelmekte. Filistin İnsiyatifi, sosyal medya hesapları üzerinden yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir market ürünleri boykot listesi yayınladı. İşte boykot listesinde yer alan dondurmalar.


Carte Dor

Algida

Magnum

Cornetto

Max

#boykotlu dondurma markaları
#dondurma
#boykot listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 3 Haziran maç programı