TOKİ Şanlıurfa sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Bozova'da yapımına başlanan 321 sosyal konut tamamlandı. Hak sahipleri program dahilinde 03 – 26 Haziran 2026 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklar. İşte blokların teslim tarihleri.
Şanlıurfa Bozova'da yapımına başlanan 321 sosyal konutlar 03 – 26 Haziran 2026 tarihleri arasında teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 375 adet 2+1 ve 200 adet 3+1 olmak üzere toplam 575 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.
Proje sosyal donatılarıyla öne çıkıyor. Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor. Projede, 1 adet 8 dükkânlı ticaret merkezi, 150 kişi kapasiteli cami, 200 metreküp kapasiteli hasat deposu, 3 bin kişi kapasiteli paket arıtma tesisi ve 500 metreküp su deposu yer alıyor.