TOKİ Şanlıurfa sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 375 adet 2+1 ve 200 adet 3+1 olmak üzere toplam 575 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.