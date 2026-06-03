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Fenerbahçe’nin 120. yıl logolu yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe’nin 120. yıl logolu yeni sezon formaları tanıtıldı

18:583/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe yeni sezon formaları, 2026-2027 sezonu öncesi 120. yıl logosuyla düzenlenen özel lansmanda tanıtıldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki Fenerium Maraton Mağaza’da yapılan organizasyonda Başkan Sadettin Saran formaların kulübün 120 yıllık mirasını temsil ettiğini belirtirken, Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio ve birçok eski futbolcu yeni formalarla sahneye çıktı.

Fenerbahçe yeni sezon formaları, 2026-2027 sezonu öncesi düzenlenen lansmanla tanıtıldı. 120. yıl logosu taşıyan formalar, eski futbolcular ve altyapı oyuncularının katıldığı defileyle davetlilerin karşısına çıktı.

Lansman Fenerium Maraton Mağaza’da yapıldı


Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu için hazırlanan 120. yıl logolu yeni sezon formalarını tanıttı. Tanıtım organizasyonu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Fenerium Maraton Mağaza’da, iş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Programda ilk olarak konuşmalar yapıldı. Ardından yeni sezon formaları için hazırlanan tanıtım filmi davetlilere izletildi.

Sadettin Saran: Formalar rekor kıracak


Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tanıtımda yaptığı konuşmada yeni formaların kulübün 120 yıllık mirasını temsil ettiğini söyledi. Saran, “Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilemez bir mirasın simgesinde camiamızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.


Saran, formaların beğenileceğini belirterek satış performansına ilişkin de “Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. Bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim bu formalarla rekor kıracak” dedi.

Tanıtımda öne çıkan bilgiler şöyle:


  • Fenerbahçe’nin 2026-2027 sezonu formaları 120. yıl logosuyla hazırlandı.
  • Lansman, Fenerium Maraton Mağaza’da düzenlendi.
  • Organizasyona iş, spor ve sanat dünyasından davetliler katıldı.
  • Tanıtım filminde Fenerbahçe ruhu, kulüp mirası ve unutulmayan zaferler vurgulandı.
  • Eski futbolcular ve altyapı oyuncuları yeni formalarla defile yaptı.

Efsane futbolcular yeni formalarla sahneye çıktı


Tanıtım filminde formanın; unutulmayan zaferlerden, Fenerbahçe ruhundan ve sarı-lacivertli kulübe duyulan tutkudan ilham aldığı vurgulandı.


Filmin ardından Fenerbahçe formasıyla başarılar elde etmiş eski futbolcular ve altyapıda forma giyen isimler yeni sezon formalarını tanıttı. Defilede Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Elvir Bolic, Ogün Temizkanoğlu, Şenol Çorlu, Cem Pamiroğlu, Alpaslan Eratlı ve Cemil Turan yer aldı.


Program, efsane futbolcular ile Fenerbahçe yönetim kurulunun toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatları


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sitesi Fenerium'da kısa kollu formalar 5 bin 999 TL, ile 8 bin 999 TL arasında değişirken, çubuklu uzun kollu forma fiyatı 6 bin 999 TL olarak açıklandı. 

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Fenerbahçe’nin 120. yıl logolu yeni sezon formaları tanıtıldı