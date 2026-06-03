Sadettin Saran: Formalar rekor kıracak





Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, tanıtımda yaptığı konuşmada yeni formaların kulübün 120 yıllık mirasını temsil ettiğini söyledi. Saran, “Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilemez bir mirasın simgesinde camiamızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.





Saran, formaların beğenileceğini belirterek satış performansına ilişkin de “Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. Bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim bu formalarla rekor kıracak” dedi.