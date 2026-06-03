Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 3 Haziran 2026 tarihi itibarıyla başkenti besleyen barajlardaki güncel doluluk oranlarını paylaştı. Son günlerde etkili olan yağışlar baraj havzalarına olumlu yansısa da, özellikle en büyük su kaynağı olan Çamlıdere Barajı'ndaki seviyeler dikkatle takip ediliyor. ASKİ Kurtboğazı, Çubuk, Kargalı, Çamlıdere Ankara baraj doluluk oranları kaç oldu? İşte 3 Haziran Ankara baraj doluluk oranlarına dair son durum ve detaylı veriler
Ankara Barajları Genel Doluluk Oranı
ASKİ’nin 3 Haziran 2026 tarihli sabah verilerine göre, Ankara barajlarındaki genel tablo şu şekildedir:
ASKİ’nin 3 Haziran 2026 verilerine göre Ankara barajlarındaki doluluk oranları, yağışların etkisiyle bazı barajlarda yüksek seviyelere ulaşmış durumda.
DETAYLI ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 3 Haziran 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %49.02 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %43.08 düzeyinde kaldı.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5.20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.
• Uludere Barajı: %45
ASKİ'nin verilerine göre 3 Haziran itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Akyar Barajı: %85.68
• Çamlıdere Barajı: %43.49
• Çubuk 2 Barajı: %70.79
• Eğrekkaya Barajı: %81.85
• Kargalı Barajı: %100
• Kavşakkaya Barajı: %72.31
• Kesikköprü Barajı: %100
• Kurtboğazı Barajı: %34
• Peçenek Barajı: %27.48
• Türkeşrefli Barajı: %5.20
ASKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı
Barajlardaki doluluk oranları her ne kadar son yağışlarla yükseliş trendine girmiş olsa da, ASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:
Araç ve balkon yıkamalarından kaçınılmalı.
Bahçe sulamalarında damlama sistemleri tercih edilmeli.
Bireysel su tüketiminde israfın önüne geçilmeli.