DETAYLI ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 3 Haziran 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %49.02 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %43.08 düzeyinde kaldı.





Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5.20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

• Uludere Barajı: %45





ASKİ'nin verilerine göre 3 Haziran itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:





• Akyar Barajı: %85.68

• Çamlıdere Barajı: %43.49

• Çubuk 2 Barajı: %70.79

• Eğrekkaya Barajı: %81.85

• Kargalı Barajı: %100

• Kavşakkaya Barajı: %72.31

• Kesikköprü Barajı: %100

• Kurtboğazı Barajı: %34

• Peçenek Barajı: %27.48

• Türkeşrefli Barajı: %5.20



















































































































