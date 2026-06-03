BURSLULUK PARASI İLK ÖDEME TARİHLERİ 2026: İOKBS Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?

İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler için yeni süreç başladı. Sonuç ekranlarını kontrol eden binlerce öğrenci ve veli, şimdi ilk burs ödemelerinin yapılacağı tarihe odaklandı. "Bursluluk parası ne zaman yatacak?" sorusu eğitim gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bursluluk sınavı sonuçlarının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Burs kazanan öğrenciler, ilk ödemenin hangi ay yapılacağını ve bursların ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı.
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre burs ödemeleri, öğrencinin okula kayıt yaptırdığı tarihi takip eden ekim ayının başından itibaren başlatılıyor.
Buna göre; gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere ekim ayından itibaren burs ödemesi yapılacak.
Ekim ayınca yapılacak ilk ödeminin ardından burslar her ayın 25'ine kadar PTT üzerinden öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.
PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERİN BURS HAKKI DURUMU
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.