BURSLULUK PARASI İLK ÖDEME TARİHLERİ 2026: İOKBS Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre burs ödemeleri, öğrencinin okula kayıt yaptırdığı tarihi takip eden ekim ayının başından itibaren başlatılıyor.

Buna göre; gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere ekim ayından itibaren burs ödemesi yapılacak.