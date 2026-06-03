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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kurulacak

17:513/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Gürlek, yeni kurulacak mahkemelere dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Gürlek, yeni kurulacak mahkemelere dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin X hesabından bir duyuru yapan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen yargı reformları kapsamında alınan kararın, mahkemelerde ihtisaslaşmayı artırmayı ve yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını hedeflediğini belirtti.

Hangi alanlarda hizmet verecek?

Kurulacak yeni mahkemeler arasında 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi bulunuyor.

"Vatandaşın adalet hizmetlerine erişimi kolaylaşacak"

Toplam 140 yeni mahkemenin faaliyete geçmesiyle birlikte dava süreçlerinin hızlanması, iş yükünün dengelenmesi ve vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Açıklamasında yeni mahkemelerin ülkeye ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını temenni eden Gürlek, atılan adımın adalet sisteminin etkinliğini güçlendireceğini vurguladı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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