EVLİLİK DESTEĞİ e-Devlet BAŞVURU EKRANI 2026! Evlilik desteği başvuru şartları neler, kaç yaşında olanlar başvurabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen "Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi", toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve geleceğe taşımak amacıyla bugün kapılarını açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere, sosyal politika ve aile alanında söz sahibi çok sayıda prestijli ismi bir araya getiren dev organizasyonda, Türkiye'nin sosyal dokusunu tahkim edecek stratejiler tüm boyutlarıyla masaya yatırılıyor.

Evliliği ertelemenin nedeni ne, yeni destekler gündemde mi?

Doğurganlığın en yüksek ve en düşük olduğu yerlerde bir çalışma yaptık. Gençlerimiz evlenmek istiyor. Ancak ne zaman? Kızlarımız okul bittikten sonra, erkekler ise ekonomik gücünü eline alınca.

Biz burada "Aile ve Destek Fonu"yla biz evlenmek isteyen gençlerimize destek olmak istedik. Albayrak Grubunun da bu noktada bir desteği varmış. Bunun için de ayrıca mutlu olduk.

Boşanma oranları ilk 5 yılda gerçekleşiyor. Biz bu boşanmaların da önüne geçmek istiyoruz.

Dolayısıyla biz evlilik desteğini sürdürmek istiyoruz.

Çocuklarla birlikte kredi ihtiyaçları sağlıyoruz. 2 yıl ödemesiz 4 yıl kredi vaat ediyoruz. Bu proje sayesinde 10 bin 500 yeni çocuğumuz dünyaya geldi.

Biz şunu söylemek istiyoruz. Biz evlenmek isteyen 18- 28 yaş arası çiftlerimizin yanındayız. Neden yaşı 35'e çekmiyorsunuz diye bir geri dönüş var biz bu yaşı 40'a çekmek isteriz. Bu noktada da destek için çağrı yapmış olalım.

Teknoloji hızla ilerliyor. Yapay zeka hayatımızın tam ortsında. Sosyal medyda 15 yaş düşenlemesini hayata geçirdik.