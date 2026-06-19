EVLİLİK DESTEĞİ e-Devlet BAŞVURU EKRANI 2026! Evlilik desteği başvuru şartları neler, kaç yaşında olanlar başvurabilecek?

Evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik devlet destekleri genişlemeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sağlanan faizsiz kredi ve çeşitli destekler, yuva kurma sürecindeki gençlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Projede yapılan yeni düzenlemelerle birlikte daha fazla çiftin desteklerden yararlanmasının önü açıldı.
Artan düğün ve ev kurma maliyetleri karşısında genç çiftlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi", kapsamını genişleterek yoluna devam ediyor. Bakanlık tarafından sunulan finansal destekler ve eğitim programları sayesinde evlilik hazırlığı yapan gençlerin bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen "Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi", toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve geleceğe taşımak amacıyla bugün kapılarını açtı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere, sosyal politika ve aile alanında söz sahibi çok sayıda prestijli ismi bir araya getiren dev organizasyonda, Türkiye'nin sosyal dokusunu tahkim edecek stratejiler tüm boyutlarıyla masaya yatırılıyor.
Evliliği ertelemenin nedeni ne, yeni destekler gündemde mi?
Doğurganlığın en yüksek ve en düşük olduğu yerlerde bir çalışma yaptık. Gençlerimiz evlenmek istiyor. Ancak ne zaman? Kızlarımız okul bittikten sonra, erkekler ise ekonomik gücünü eline alınca.
Biz burada "Aile ve Destek Fonu"yla biz evlenmek isteyen gençlerimize destek olmak istedik. Albayrak Grubunun da bu noktada bir desteği varmış. Bunun için de ayrıca mutlu olduk.
Boşanma oranları ilk 5 yılda gerçekleşiyor. Biz bu boşanmaların da önüne geçmek istiyoruz.
Dolayısıyla biz evlilik desteğini sürdürmek istiyoruz.
Çocuklarla birlikte kredi ihtiyaçları sağlıyoruz. 2 yıl ödemesiz 4 yıl kredi vaat ediyoruz. Bu proje sayesinde 10 bin 500 yeni çocuğumuz dünyaya geldi.
Biz şunu söylemek istiyoruz. Biz evlenmek isteyen 18- 28 yaş arası çiftlerimizin yanındayız. Neden yaşı 35'e çekmiyorsunuz diye bir geri dönüş var biz bu yaşı 40'a çekmek isteriz. Bu noktada da destek için çağrı yapmış olalım.
Teknoloji hızla ilerliyor. Yapay zeka hayatımızın tam ortsında. Sosyal medyda 15 yaş düşenlemesini hayata geçirdik.
FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ 2026
2026 yılının ilk çeyreğinde evlilik planı yapan çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında gelen faizsiz evlilik kredisi şartları, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı son açıklamalarla birlikte çok daha kapsayıcı bir yapıya kavuşarak milyonlarca adayın gündemine yerleşti. Artan düğün ve eşya maliyetleri karşısında gençleri ekonomik olarak koruma altına alan bu özel fon, sadece nakdi destek sağlamakla kalmayıp, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de zorunlu kılarak sağlıklı aile yapılarının temellerini atmayı hedefliyor. Bakanlık tarafından yapılan güncelleme ile daha önce 150 bin lira olan faizsiz kredi desteği üst limiti 250 bin liraya çıkarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada projenin devam ettiğini ve gençlerin evlilik sürecinde desteklenmeye devam edileceğini duyurdu.
FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI KAÇ?
Yeni düzenlemeye göre kredi tutarı yaş kriterine göre değişiyor. Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin liraya kadar destek verilirken, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyordu. Kapsam Bakan Göktaş'ın açıklamaları neticesinde 40 yaşa kadar yükseltildi.
FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde öne çıkıyor:
*Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak
*Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
*Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması
*Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak
*Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması
Bu şartları sağlayan çiftler, faizsiz kredi desteği için başvuru yapabiliyor.
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresi aracılığıyla yapabiliyor.
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ise çiftlerin her iki tarafının da başvuruyu onaylaması. Eş adayının e-Devlet üzerinden onay vermemesi durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.