Halkalı-Arnavutköy metro hattı açıldı: İstanbul Havalimanı metrosu durakları ve güzergahı

Bakan Uraloğlu, "Toplam 16 istasyona ulaşmış olacağız. 69 kilometre uzunluğunda olan tek hat olarak Türkiye’deki en büyük hat, en uzun hat. Dünyada da bu kadar uzunlukta sayılı hat var. Bulunduğumuz halkalı istasyonundan Maramara’ya entegre olan bir hattan bahsediyoruz. Avrupa yakasını tam bir ringle tamamlarken bir taraftan da Marmarayla Gebze’ye kadar uzanan bir hattın bir bölümünden bahsetmiş oluyoruz. Havalimanına 30 dakikada gidilecek" dedi.

Bugünden itibaren geçerli olacak seyahat süreleri şöyle:

Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika

Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika

Halkalı - Kağıthane: 54 dakika

Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika