Halkalı-Arnavutköy metro hattı açıldı: İstanbul Havalimanı metrosu durakları ve güzergahı

İstanbul'un ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olarak görülen Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı bugün hizmete açılıyor. Açılışla birlikte Gayrettepe-Halkalı Metro Hattı'nın toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaşırken, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok nokta kesintisiz raylı sistem ağıyla birbirine bağlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hattın tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte şehir içi ulaşım sürelerinin önemli ölçüde azalacağını belirterek, İstanbul Havalimanı'na erişimin yaklaşık yarım saate kadar düşeceğini ifade etti.
İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev ulaşım projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete alınmasıyla Gayrettepe-Halkalı Metro Hattı tamamlanırken, toplam 69 kilometrelik kesintisiz ulaşım ağı oluşturulmuş olacak. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, yeni hattın özellikle İstanbul Havalimanı'na ulaşımda önemli kolaylık sağlayacağını vurgulayarak yolculuk sürelerinin ciddi ölçüde kısalacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, "Toplam 16 istasyona ulaşmış olacağız. 69 kilometre uzunluğunda olan tek hat olarak Türkiye’deki en büyük hat, en uzun hat. Dünyada da bu kadar uzunlukta sayılı hat var. Bulunduğumuz halkalı istasyonundan Maramara’ya entegre olan bir hattan bahsediyoruz. Avrupa yakasını tam bir ringle tamamlarken bir taraftan da Marmarayla Gebze’ye kadar uzanan bir hattın bir bölümünden bahsetmiş oluyoruz. Havalimanına 30 dakikada gidilecek" dedi.
Bugünden itibaren geçerli olacak seyahat süreleri şöyle:
Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika
Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika
Halkalı - Kağıthane: 54 dakika
Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika