TOGG haziran ayı kampanyası açıklandı: 75 bin TL aylık taksitle TOGG alınacak

48 AYLIK ALTERNATİFLER MEVCUT

Daha uzun vadeli fırsatlar arayanlar için 48 aylık alternatifler bulunuyor. T10X ve T10F modellerinde 1 milyon 700 bin TL tutarındaki kredi, yüzde 3,14 faizle 48 ay vade ile aylık 81 bin 310 TL taksit imkanıyla tüketicilere sunuluyor.