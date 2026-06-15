TOGG haziran ayı kampanyası açıklandı: 75 bin TL aylık taksitle TOGG alınacak

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için Haziran ayına özel yeni bir finansman kampanyasını duyurdu. Sıfır faizli kredi ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çeken paket, otomobil almak isteyen vatandaşların ilgisini şimdiden üzerine çekti.
Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken Togg, Haziran ayına özel finansman desteğini resmen açıkladı. Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi imkânı ve esnek vade seçenekleri sunulurken, araç sahibi olmayı planlayan kullanıcılar için yeni bir fırsat dönemi başladı.
T10X VE T10F İÇİN HAZİRAN 2026 KAMPANYASI DUYURULDU
TOGG'un X hesabından yapılan duyuruda, T10X ve T10F modellerini satın almak isteyen kullanıcılara 12 aylık vadede yüzde 0 faiz fırsatı sağlanacağı belirtildi. Faizli seçenekler de mevcut.
Peki TOGG Haziran 2026 faizsiz kredi desteği neleri kapsıyor? İşte detaylar...
T10X modeline yönelik 650 bin TL tutarındaki kredi, 12 ayda sıfır faiz avantajıyla aylık 54 bin 167 TL taksitlerle sunuluyor.
T10F fastback modelini almak isteyenler için 900 bin TL tutarındaki destek, yine yüzde 0 faiz imkanıyla sunuluyor. Aylık geri ödeme tutarı 75 bin TL olarak belirlendi.
48 AYLIK ALTERNATİFLER MEVCUT
Daha uzun vadeli fırsatlar arayanlar için 48 aylık alternatifler bulunuyor. T10X ve T10F modellerinde 1 milyon 700 bin TL tutarındaki kredi, yüzde 3,14 faizle 48 ay vade ile aylık 81 bin 310 TL taksit imkanıyla tüketicilere sunuluyor.
Filosunu TOGG ile dönüştürmek isteyenlere özel yüzde 100 finansman desteği bulunuyor. 5 adet ve üzeri alımlarda ek avantajlar sağlanıyor.