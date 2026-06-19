ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026: İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel ve motive edici örnekler! Çalışkan, başarılı, hareketli, içe kapanık öğrenci için karne değerlendirme örnekleri

Karne görüşleri 2026





2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğretmenler, öğrencilerinin yıl boyunca gösterdiği performansı değerlendiren karne görüşlerini hazırlıyor. Notların yanı sıra öğrencilere yönelik kısa değerlendirme ve önerilerin de yer aldığı karne görüşleri; başarı, gayret, davranış ve gelişim alanlarına göre yazılabiliyor.





Karne görüşünün öğrencinin seviyesine, dönem içindeki performansına ve ihtiyaçlarına uygun olması önem taşıyor. Değerlendirmelerde yalnızca akademik sonuçlara değil, öğrencinin çabasına, sorumluluk bilincine ve sınıf içindeki davranışlarına da yer verilebiliyor.