Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçında ikinci yarı başladı. Karşılaşmanın 3. periyodunda skor 51-44 Beşiktaş karşılaşmayı önde götürüyor.

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçında son durum

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de başladı. Karşılaşmanın ikinci periyodu oynanırken Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko karşısında 45-40 üstünlük sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı kazanması hâlinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş GAİN ise galip gelerek seriyi 2-2’ye taşımaya çalışıyor.

Final serisinde hangi takım önde?

Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında Beşiktaş GAİN’i deplasmanda 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Final serisindeki son durum şöyle:

Fenerbahçe Beko seride 2-1 önde.

Sarı-lacivertliler kazanırsa şampiyon olacak.

Beşiktaş GAİN kazanırsa seri 2-2’ye gelecek.

Olası beşinci ve son maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanıyor.

Fenerbahçe Beko 13. şampiyonluğunu hedefliyor

Basketbol Süper Ligi’nde daha önce 12 kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko, final serisinin dördüncü maçını kazanması durumunda toplam şampiyonluk sayısını 13’e çıkaracak.

Sarı-lacivertli ekip; 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kupaya uzandı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, galip gelmesi hâlinde üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayacak.

Beşiktaş GAİN seriyi son maça taşımak istiyor

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş GAİN, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Basketbol Süper Ligi’nde iki şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı ekip, ilk kupasını 1974-1975 sezonunda kazandı. Beşiktaş, ikinci şampiyonluğuna ise 2011-2012 sezonunda ulaştı.

Basketbol Süper Ligi’nde en fazla şampiyon olan takım

Basketbol Süper Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 16 kupayla Anadolu Efes oldu. Fenerbahçe 12 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken Eczacıbaşı’nın 8, Galatasaray ve İTÜ’nün ise beşer şampiyonluğu bulunuyor.

Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer kez; Altınordu ile Muhafızgücü ise birer kez şampiyonluk elde etti.

Karşılaşmada ikinci periyot itibarıyla Beşiktaş GAİN’in 45-40 üstünlüğü bulunuyor. Mücadelenin sonucu, final serisinin tamamlanıp tamamlanmayacağını belirleyecek.