AUZEF bütünleme sınavı 2026 ne zaman? Sınav giriş belgesi ve oturum saatleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı, 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yüz yüze ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav merkezi tercih süresi sona ererken öğrencilerin sınav giriş belgelerinde belirtilen bina, salon ve oturum bilgilerini kontrol etmeleri gerekecek.

AUZEF bütünleme sınavı 4-5 Temmuz’da

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı, 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Telafi niteliğindeki sınavlar, belirlenen sınav merkezlerinde gözetimli ve yüz yüze yapılacak.

AUZEF bütünleme sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri 16 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59’da sona erdi. Bu tarihten sonra iletilen sınav merkezi değişikliği talepleri değerlendirmeye alınmayacak.

Öğrenciler, sınav sistemine AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi’nde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabiliyor.

Özel durumlu öğrenciler için sınav düzenlemesi

Engelli öğrencilerin, sınav merkezi tercihi sırasında engel durumlarına ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde sisteme girmeleri istendi. Özel durumlu öğrencilerin sınavları, tercih sürecinde bildirdikleri destek taleplerine göre düzenlenecek.

Hükümlü veya tutuklu öğrencilerin sınav merkezi tercih ve yerleştirme işlemleri ise bulundukları ceza infaz kurumları aracılığıyla yürütülecek.

Bütünleme sınavına kimler katılabilir?

Bütünleme sınavları, gerekli koşulları karşılamasına rağmen bitirme sınavına katılamayan veya sınav sonucunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için düzenleniyor.

Sınava katılabilecek öğrenciler şunları kapsıyor:

Bitirme sınavına giremeyen öğrenciler,

Bitirme sınavında FF harf notu alan öğrenciler,

DD veya DC harf notuyla koşullu başarılı olan öğrenciler.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler ise bitirme sınavının ardından DD veya DC harf notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına katılamayacak.

Sınavlar yüz yüze ve eş zamanlı yapılacak

AUZEF bütünleme sınavları, bütün sınav merkezlerinde merkezi sistemle ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav merkezi tercih döneminde yaptıkları tercihler doğrultusunda sınav yerlerine yerleştirilecek.

Adayların sınava, sınav giriş belgelerinde belirtilen bina, salon ve kendilerine ayrılan sırada girmeleri gerekecek. Hangi dersin hangi oturumda yapılacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenecek.

Öğrencilerin katılacağı oturumlar ile sınav başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde açıklanacak.

AUZEF bütünleme sınavında uygulanacak kurallar

Sınavlar cumartesi ve pazar günlerinde sabah ve öğle saatlerinde, toplam üç veya dört oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Sınav sürecinde uygulanacak başlıca kurallar şöyle:

Öğrenciler sınav binasına sınav giriş belgesi ve belgede belirtilen geçerli resmî kimlik belgesiyle alınacak.

Sınav giriş belgesinde kabul edildiği belirtilmeyen kimlik belgeleri kullanılamayacak.

Sınav salonlarına cep telefonuyla girilemeyecek.

Aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru yöneltilecek.

Her ders için 30 dakika cevaplama süresi verilecek.

Oturum süresi, sınava girilecek ders sayısının 30 dakikayla çarpılmasıyla belirlenecek.

Öğrenciler, bütünleme sınavında derslerin tüm içeriklerinden sorumlu olacak.

Bütünleme sınavlarının uygulanması ve başarı değerlendirmesine etkisiyle ilgili ayrıntılar, AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında belirlenecek.

Bir sonraki sınav 5 Eylül’de