Survivor 2026 şampiyonu kim oldu? Nobre ile Nagihan finalinde son durum

Nagihan Karadere, parkurda yaşadığı sakatlığa rağmen yarışmaya devam etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ramazan Sarı ile düelloya çıkan Karadere, 9-9 eşitlikle geçilen mücadelenin son sayısını alarak rakibini 10-9 mağlup etti.

Nobre, final öncesindeki açıklamasında altı ay boyunca aynı konsantrasyonu korumanın zor olduğunu belirterek disiplinli çalıştığını ve kupa için hazır olduğunu söyledi.

Survivor 2026'nın büyük ödülüyle ilgili TV8 veya Acun Medya tarafından resmi bir rakam paylaşılmış değil. Ancak basında yer alan haberlerde ve kulis bilgilerine göre şampiyonluk ödülünün yaklaşık 5 milyon TL olduğu öne sürülüyor. Final gecesi yaklaşırken ödül miktarı da izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.