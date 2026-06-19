Survivor 2026 şampiyonu kim oldu? Nobre ile Nagihan finalinde son durum

Survivor 2026 şampiyonu kim oldu, Mert Nobre mi yoksa Nagihan Karadere mi kazandı? İstanbul’da canlı yayımlanan büyük finalde şampiyonluk mücadelesi sürerken ilk turu 8-1’lik skorla Mert Nobre kazandı. Survivor 2026 final sonucu, yarışmacıların son performansları, tur skorları ve şampiyonun açıklanacağı ana ilişkin tüm gelişmeler haberimizde.
Survivor 2026 şampiyonu, İstanbul’da düzenlenen büyük finalde Mert Nobre ile Nagihan Karadere arasında oynanan mücadele sonucunda belli olacak. Canlı yayımlanan finalin ilk turunu Nobre, 8-1’lik skorla kazandı.
Survivor 2026 finalinde ilk tur sonucu
Survivor 2026 şampiyonu, 19 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirilen büyük finalin ardından açıklanacak. Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan yarışmanın İstanbul’daki finalinde Mert Nobre ile Nagihan Karadere şampiyonluk için karşı karşıya geldi.
Murat Ceylan’ın sunduğu canlı yayında oynanan ilk turu Mert Nobre kazandı. İlk turun skorları şöyle gerçekleşti:
- Mert Nobre: 8
- Nagihan Karadere: 1
Final mücadelesi devam ederken Survivor 2026 birincisinin henüz ilan edilmediği belirtildi. Şampiyon, parkurdaki son karşılaşmaların tamamlanmasının ardından belli olacak.
Nagihan Karadere finale nasıl yükseldi?
Nagihan Karadere, parkurda yaşadığı sakatlığa rağmen yarışmaya devam etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ramazan Sarı ile düelloya çıkan Karadere, 9-9 eşitlikle geçilen mücadelenin son sayısını alarak rakibini 10-9 mağlup etti.
Bu sonuçla Nagihan Karadere, Survivor 2026’nın ikinci finalisti oldu.
Mert Nobre ilk finalist olmuştu
Eski futbolcu Mert Nobre, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansın ardından yarı final etabında 8 galibiyete ulaştı. Nobre, bu sonuçla Survivor 2026’nın ilk finalisti olarak şampiyonluk mücadelesine katılmaya hak kazandı.
Nobre, final öncesindeki açıklamasında altı ay boyunca aynı konsantrasyonu korumanın zor olduğunu belirterek disiplinli çalıştığını ve kupa için hazır olduğunu söyledi.
Survivor 2026 şampiyonu belli oldu mu?
Survivor 2026 şampiyonu henüz açıklanmadı. Mert Nobre ile Nagihan Karadere arasındaki canlı final mücadelesinin tamamlanmasının ardından sezonun birincisi ilan edilecek.
Survivor şampiyonları
Yarışmanın önceki sezonlarında şampiyonluğa ulaşan isimler şöyle:
- 2005: Uğur Pektaş
- 2006: Derya Durmuşlar
- 2007: Taner Özdeş
- 2010: Merve Oflaz
- 2011: Derya Büyükuncu
- 2012: Nihat Altınkaya
- 2013: Hilmi Cem İntepe
- 2014: Turabi Çamkıran
- 2015: Turabi Çamkıran
- 2016: Çağan Atakan Arslan
- 2017: Ogeday Girişken
- 2018: Adem Kılıççı
- 2019: Yusuf Karakaya
- 2020: Cemal Can Canseven
- 2021: İsmail Balaban
- 2022: Nisa Bölükbaşı
- 2023: Nefise Karatay
- 2024: Ogeday Girişken
- 2025: Adem Kılıççı
Survivor 2026 şampiyonluk ödülü ne kadar?
Survivor 2026'nın büyük ödülüyle ilgili TV8 veya Acun Medya tarafından resmi bir rakam paylaşılmış değil. Ancak basında yer alan haberlerde ve kulis bilgilerine göre şampiyonluk ödülünün yaklaşık 5 milyon TL olduğu öne sürülüyor. Final gecesi yaklaşırken ödül miktarı da izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.
Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak?
Survivor şampiyonluk ödülü henüz açıklanmadı. Survivor'da büyük ödülün canlı yayında açıklanması bekleniyor.