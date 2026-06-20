YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TYT A-B-C-D-E Cevap Anahtarı 2026 osym.gov.tr | YKS (AYT-TYT-YDT) SORU Cevap Kitapçığı

Üniversite sınavı heyecanı başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) uygulanırken, gözler ÖSYM tarafından açıklanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Milyonlarca adayın katıldığı sınav maratonu bu hafta sonu tamamlanacak. Adaylar ve eğitimciler, TYT ve AYT sorularının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.

1 /5 2026 YKS maratonu başladı. TYT oturumu sabah saatlerinde uygulanırken, sınavın ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. Milyonlarca aday, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı saati beklerken, AYT ve TYT sorularının ne zaman erişime açılacağı araştırılıyor.

2 /5 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? ÖSYM, sınavların ardından genellikle kısa bir süre içinde sınav sorularının bir kısmını (%10'unu) ve cevap anahtarlarını kamuoyuyla paylaşmaktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve diğer sınavların (YÖKDİL, YDS) yayın takvimleri incelendiğinde, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması beklenmektedir.

3 /5 Adaylar, soruların tamamına ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabileceklerdir. Bu yayın, adayların sınav performanslarını değerlendirmeleri ve olası itiraz süreçleri için büyük önem taşımaktadır.

4 /5 TYT SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK? Sınav tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını (Temel Soru Kitapçığı olarak) resmi internet sitesinden açıklıyor. Dolayısıyla TYT sorularının yarın yüzde 10'u açıklanmış olacak.