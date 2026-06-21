2026 YKS soru ve cevapları, sınava katılan milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. TYT ve AYT oturumlarında adaylar, sınav kitapçıklarında yer alan soruları yanıtlamak için ter döktü. YKS’nin ilk iki oturumunun tamamlanmasının ardından “2026 YKS soruları açıklandı mı, TYT ve AYT cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?” soruları araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 TYT ve AYT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, resmi sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek. İşte ÖSYM YKS soru kitapçığı sorgulama ekranı.
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan 2026 YKS maratonunda TYT ve AYT oturumları büyük bir heyecanla tamamlanırken, gözler tamamen ÖSYM'den gelecek soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Sınav salonlarından çıkan adaylar ve aileleri, resmi sonuçlar öncesinde netlerini hesaplayabilmek için YKS soruları açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. İşte ÖSYM 2026 YKS soru ve cevapları PDF sorgulama ekranı.
2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak?
YKS TYT ve AYT'nin tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM’den gelecek 2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Milyonlarca adayın gözü kulağı osym.gov.tr adresine çevrilmiş durumda; ancak geleneksel ÖSYM uygulamalarına göre AYT soruları ve cevap anahtarının, bugün öğleden sonra yapılacak son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tamamlanmasının ardından (saat 17.45'ten sonra) topluca erişime açılması bekleniyor. Adaylar, resmi açıklama gelir gelmez ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kendi kitapçıklarının tamamına erişebilecek.
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AYT sınavı saat kaçta bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün gerçekleştirilen ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yapılıyor.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15'te başladı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. 1 milyon 627 bin 960 adayın katıldığı sınav, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenleniyor.
YDT saat kaçta başlayacak, yabancı dil sınavı kaçta bitecek?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.
YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.