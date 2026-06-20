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TYT BAŞLANGIÇ - BİTİŞ SAATİ 2026: YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır?

TYT BAŞLANGIÇ - BİTİŞ SAATİ 2026: YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır?

09:4920/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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YKS 2026 heyecanı başlarken, adayların sınav günü kurallarına ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Özellikle Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılacak öğrenciler, sınav salonlarına en geç giriş saatini, sınav süresini ve sınav başladıktan sonra ne zaman çıkabileceklerini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından belirlenen kurallar kapsamında ilk ve son dakikalarda uygulanacak salon terk yasağı da adayların gündeminde yer alıyor.

Milyonlarca öğrencinin katılacağı YKS öncesinde sınav kuralları yeniden merak konusu oldu. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak isteyen adaylar, TYT oturumunda salon kapılarının ne zaman kapanacağını, sınavın kaç dakika süreceğini ve sınav salonundan çıkışın hangi şartlarda mümkün olduğunu araştırıyor. ÖSYM'nin belirlediği uygulamalar sınav öncesinde dikkatle inceleniyor.

YKS TYT'DE İLK KAÇ DAKİKA ÇIKILMAZ?

TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) sınav süresinin ilk 120 dakikası (2 saat) tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasaktır.

TYT'DEN NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?

Saat 10.15'te başlayan sınavda en erken saat 12.15'te, en geç ise 12.45'te çıkabilirsiniz; bu saatler dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılmaktadır.

2026 YKS TYT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü sabah 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU VAR?

TYT (Temel Yeterlilik Testi) 165 dakika sürecek.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) toplam 120 sorudan oluşur. Sınavda adaylara 135 dakika (2 saat 15 dakika) cevaplama süresi verilecek.

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