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ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLADI: 2026 YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları PDF dosyaları

ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLADI: 2026 YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları PDF dosyaları

18:4221/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. İşte tüm YKS oturumlarının (TYT-AYT-YDT) soruları ile cevap anahtarları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

2026-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS’ye giren adayları tebrik etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren tüm adayları tebrik etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT ve AYT'nin ardından YDT ile tamamlanan YKS'nin sonuçları, ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz'da açıklanacak.



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