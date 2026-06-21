YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI 2026: YKS doğru yanlış sayıları ile puan hesaplama nasıl yapılır? Sıralama ve puana göre hangi yükseköğretim programına yerleşirim? Ön Lisans ve Lisans tercih robotu üniversite programları

YÖK Lisans Atlası nedir?





YÖK Lisans Atlası, merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan lisans programlarına ilişkin ayrıntılı verilerin görüntülendiği modüldür.





Bu bölümde lisans programlarına geçmiş yıllarda yerleşen öğrencilerin puanları, başarı sıraları ve YKS netlerinin yanı sıra mezun oldukları lise ve geldikleri şehir gibi bilgiler incelenebiliyor. Programlarda görev yapan öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenci sayısı ve Erasmus hareketliliğine ilişkin veriler de modülde yer alıyor.





“Üniversite Seç” alanına bir üniversitenin adı yazıldığında, o üniversitede bulunan lisans programları listeleniyor. “Program Seç” alanından arama yapıldığında ise ilgili programın bulunduğu üniversiteler görüntülenebiliyor.