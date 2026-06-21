YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI 2026: YKS doğru yanlış sayıları ile puan hesaplama nasıl yapılır? Sıralama ve puana göre hangi yükseköğretim programına yerleşirim? Ön Lisans ve Lisans tercih robotu üniversite programları

YÖK Atlas tercih sihirbazı 2026, YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından puanını ve başarı sırasını hesaplamak, yerleşebileceği üniversite bölümlerini araştırmak isteyen adayların gündeminde yer aldı. YÖK Lisans ve Ön Lisans Tercih Sihirbazı üzerinden üniversitelerin taban puanları, başarı sıraları, kontenjanları, doluluk oranları, burs seçenekleri ve öğretim türleri karşılaştırılabiliyor. Peki, YÖK Atlas nasıl kullanılır, sıralamaya göre hangi bölümler sorgulanabilir ve OGM Materyal YKS puan hesaplama motoruyla tahmini puan nasıl hesaplanır? İşte YKS puan hesaplamalarına dair tüm detaylar.
2026-YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, YÖK Atlas tercih sihirbazı 2026 ekranları ile üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarını incelemeye başladı. Adaylar, puan ve başarı sırası tahminlerini kullanarak programların geçmiş yıllardaki taban puan, başarı sırası, kontenjan ve doluluk bilgilerini karşılaştırabiliyor
YÖK Atlas tercih sihirbazı 2026 ne sunuyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu tamamlandı. Sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması beklenirken adaylar, YÖK Atlas tercih sihirbazı 2026 ve YKS puan hesaplama araçları üzerinden tercih edebilecekleri programları araştırıyor.
Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ndeki (YDT) doğru ve yanlış sayılarını puan hesaplama aracına girerek tahmini puanlarını ve başarı sırası aralıklarını görüntüleyebiliyor. Bu bilgiler, YÖK Atlas'taki lisans ve ön lisans programlarının geçmiş yıllara ait verileriyle karşılaştırılabiliyor.
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YÖK Atlas nedir?
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite adaylarının bölüm ve üniversite tercihlerini daha ayrıntılı veriler üzerinden değerlendirebilmesi amacıyla geliştirilen bir bilgi sistemidir.
Platform; adayların, tercih danışmanlarının ve rehber öğretmenlerin üniversite programlarını karşılaştırmasına yardımcı olan farklı modüllerden oluşuyor. Sistemde yer alan başlıca modüller şöyle:
- Lisans Tercih Sihirbazı
- Ön Lisans Tercih Sihirbazı
- Lisans Atlası
- Ön Lisans Atlası
- Meslek Atlası
- Mezun Başarı Atlası
- Net Sihirbazı
- Tercih Listem
YÖK Atlas modülleri, her yıl YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından yeni verilerle güncelleniyor.
YÖK Atlas nasıl kullanılır?
Adaylar YÖK Atlas'a girdikten sonra incelemek istedikleri üniversiteyi, programı veya puan türünü seçebiliyor. Arama sonuçları şehir, üniversite türü, burs oranı, öğretim türü ve başarı sırası gibi ölçütlere göre filtrelenebiliyor.
YÖK Atlas üzerinden programlara ilişkin şu bilgiler karşılaştırılabiliyor:
- Üniversite ve program adı
- Programın bulunduğu şehir
- Devlet veya vakıf üniversitesi bilgisi
- Burs oranı
- Öğretim türü
- Kontenjan bilgileri
- Doluluk oranları
- Taban puanlar
- Geçmiş yıllardaki başarı sıraları
Adayların tercih araştırması yaparken yalnızca puanı değil, başarı sırasını ve programların geçmiş yıllardaki değişimini de birlikte değerlendirmesi mümkün oluyor.
YÖK Lisans Atlası nedir?
YÖK Lisans Atlası, merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan lisans programlarına ilişkin ayrıntılı verilerin görüntülendiği modüldür.
Bu bölümde lisans programlarına geçmiş yıllarda yerleşen öğrencilerin puanları, başarı sıraları ve YKS netlerinin yanı sıra mezun oldukları lise ve geldikleri şehir gibi bilgiler incelenebiliyor. Programlarda görev yapan öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenci sayısı ve Erasmus hareketliliğine ilişkin veriler de modülde yer alıyor.
“Üniversite Seç” alanına bir üniversitenin adı yazıldığında, o üniversitede bulunan lisans programları listeleniyor. “Program Seç” alanından arama yapıldığında ise ilgili programın bulunduğu üniversiteler görüntülenebiliyor.
YÖK Lisans Tercih Sihirbazı nasıl kullanılır?
YÖK Lisans Tercih Sihirbazı, YKS ile öğrenci alan dört yıllık lisans programlarının kontenjan ve yerleştirme verilerinin karşılaştırılmasını sağlıyor.
Adayların öncelikle şu puan türlerinden birini seçmesi gerekiyor:
- Sayısal
- Sözel
- Eşit ağırlık
- Dil
Puan türünün belirlenmesinin ardından “Başarı Sırası Aralığı” bölümüne adayın başarı sırasına uygun alt ve üst sınırlar giriliyor. Sistem, seçilen puan türüyle öğrenci alan lisans programlarını taban puanlarına göre sıralıyor.
Modülde son dört yılın taban başarı sıraları incelenebiliyor. Aramalar şehir, üniversite türü, burs oranı ve öğretim türüne göre daraltılabiliyor.
YÖK Ön Lisans Tercih Sihirbazı nasıl kullanılır?
YÖK Ön Lisans Tercih Sihirbazı, TYT puanıyla öğrenci alan iki yıllık ön lisans programlarını araştıran adaylara yönelik veriler sunuyor.
Modülü kullanmak isteyen adayların puan türü bölümünde TYT seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Daha sonra başarı sırası aralığının alt ve üst sınırları belirlenerek uygun programlar listelenebiliyor.
Sonuç ekranında ön lisans programlarına ilişkin şu veriler karşılaştırılabiliyor:
- Üniversite ve program
- Şehir
- Üniversite türü
- Burs oranı
- Öğretim türü
- Kontenjan
- Doluluk oranı
- Taban puan
- Son dört yılın başarı sıraları
OGM Materyal YKS puan hesaplama motoru nedir?
OGM Materyal YKS Puan Hesaplama Motoru, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından adayların sınav performanslarını değerlendirebilmesi için sunulan çevrim içi bir hesaplama aracıdır.
Adaylar, deneme veya sınav sonuçlarındaki doğru ve yanlış sayılarını sisteme girerek netlerini, tahmini YKS puanlarını ve başarı sırası aralıklarını görüntüleyebiliyor.
OGM MATERYAL YKS PUAN HESAPLAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS puanı nasıl hesaplanır?
Hesaplama ekranında şu adımlar izleniyor:
TYT, AYT ve YDT bölümlerindeki doğru ve yanlış sayıları ilgili alanlara yazılıyor.
Boş bırakılan sorular hesaplamaya dahil edilmiyor.
Lise diploma notu, Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplamasında kullanılmak üzere sisteme giriliyor.
“Hesapla” butonuna basılarak TYT, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerindeki tahmini sonuçlar görüntüleniyor.
Hesaplama sonucunda elde edilen puan ve başarı sırası aralığı, YÖK Atlas'taki program verilerinin incelenmesinde kullanılabiliyor.
2026-YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
2026-YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 20 Haziran'da gerçekleştirildi. AYT ve YDT oturumları ise 21 Haziran'da düzenlendi.
Saat 15.45'te başlayan ve 120 dakika süren YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş dilde toplam 80'er soru yöneltildi. Sınava saat 15.30'dan sonra aday kabul edilmedi.
YDT'ye yapılan başvuruların dillere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
İngilizce: 195 bin 51 aday
Arapça: 4 bin 178 aday
Almanca: 2 bin 550 aday
Rusça: 941 aday
Fransızca: 919 aday
Toplam: 203 bin 639 aday
YDT'nin saat 17.45'te sona ermesiyle 2026-YKS'nin bütün oturumları tamamlandı.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından başarı sıralarını YÖK Atlas'taki lisans ve ön lisans programlarının geçmiş yıllara ait verileriyle karşılaştırabilecek.