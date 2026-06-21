Andre kimdir? Peter Andre nereli evli mi, kaç çocuğu var?

Andre on iki stüdyo albümü çıkardı . Birleşik Krallık'ta, on beş tanesi İngiltere Top 20 listesine girdi ve bunlardan üçü bir numaraya yükseldi. On üçüncü albümü Legacy (yeni şarkılar ve önceki hitlerin yeniden yorumlanmış versiyonlarının bir karışımı), 2026'da piyasaya sürülecek.