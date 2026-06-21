Andre kimdir? Peter Andre nereli evli mi, kaç çocuğu var?

Peter Andre, 27 Şubat 1973’te İngiltere’nin Londra kentinde Kıbrıslı Rum bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İngiliz-Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve televizyon yıldızıdır. Çocukluğu Avustralya’da geçen ve özellikle “Mysterious Girl” şarkısıyla tanınan Andre, Haziran 2026 itibarıyla 53 yaşındadır. Peter Andre’nin Junior, Princess, Amelia, Theodore ve Arabella isimlerinde beş çocuğu bulunmaktadır.
Peter Andre, 27 Şubat 1973’te İngiltere’nin Londra’da doğdu. Avustralya'da büyüyen Andre, 1990'ların ortalarında şarkıcı olarak başarı yakaladı ve 1996'da " Flava " ve " I Feel You " şarkılarıyla İngiltere Single Listesi'nde zirveye yerleşti. 2004 yılında I'm a Celebrity Get Me Out of Here! adlı yarışma programının üçüncü sezonunda yer aldıktan sonra yeniden popülerlik kazandı ve 1995 tarihli hit şarkısı " Mysterious Girl " yeniden yayınlandığında 1 numaraya ulaştı.
Müzik ve televizyon kariyerine devam eden Andre, özellikle Strictly Come Dancing'in on üçüncü sezonunda (2015) yarıştı ve o zamanki eşi Katie Price ile birlikte Katie & Peter TV dizisinde (2004-2009) rol aldı. İkisi de I'm a Celebrity'ye katıldığında tanışmıştı.
Andre on iki stüdyo albümü çıkardı . Birleşik Krallık'ta, on beş tanesi İngiltere Top 20 listesine girdi ve bunlardan üçü bir numaraya yükseldi. On üçüncü albümü Legacy (yeni şarkılar ve önceki hitlerin yeniden yorumlanmış versiyonlarının bir karışımı), 2026'da piyasaya sürülecek.
Peter Andre nereli evli mi kaç çocuğu var?
Peter Andre’nin eski eşi Katie Price ile Princess ve 21 yaşındaki oğlu Junior adında iki çocuğu var ; ayrıca eşi Emily Andre ile birlikte 12 yaşındaki Amelia, 9 yaşındaki Theo ve 2 yaşındaki Arabella adında üç kız çocuğu daha bulunuyor.
Peter Andre şarkıları-albümleri
Ana madde: Peter Andre diskografisi
Peter Andre (1993)
Doğal (1996)
Zaman (1997)
Uzun Geri Dönüş Yolu (2004)
Yepyeni Bir Dünya ( Katie Price ile) (2006)
Vahiy (2009)
Hızlandır (2010)
Büyük Gece (2014)
Beyaz Noel (2014)
Benimle Uç (2015)
Miras (2026)