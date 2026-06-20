YKS TYT SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR? TYT oturumu kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar sürüyor?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen gün geldi. Aylar süren yoğun hazırlık maratonunun ardından öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek. Sınava kısa süre kala adaylar yalnızca son tekrarlarını değil, sınav günüyle ilgili tüm ayrıntıları da gözden geçiriyor. Özellikle sınav saatleri, oturum başlangıç ve bitiş zamanları, sınav binalarına giriş kuralları ve geç kalınması durumunda uygulanacak prosedürler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

1 /4 Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS öncesinde heyecan zirveye çıktı. Üniversite yolunda kritik öneme sahip sınava günlerdir hazırlanan adaylar, şimdi ise sınav sabahı uygulanacak kurallara ve oturum saatlerine odaklanmış durumda. TYT, AYT ve YDT oturumlarının başlayacağı saatler ile adayların sınav binalarında bulunması gereken zaman aralıkları yoğun şekilde araştırılıyor.

2 /4 2026 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? Üniversite kapılarını aralayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç farklı oturum halinde bu hafta sonu tamamlanacak. Adayların maratonu cumartesi günü başlayıp pazar akşamı son bulacak. Sınav binalarının kapıları, sabah oturumları (TYT ve AYT) için tam saat 10.00'da, öğleden sonra yapılacak YDT oturumu için ise saat 15.30'da kapatılacak.

3 /4 İşte oturumların net zamanları, saatleri ve süreleri: TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15 | Süre: 165 Dakika AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15 | Süre: 180 Dakika YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45 | Süre: 120 Dakika