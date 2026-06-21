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Babalar günü mesajları 2026: Anlamlı, güzel, özlü, kısa, uzun ve en güzel babalar günü kutlama tebrikleri

Babalar günü mesajları 2026: Anlamlı, güzel, özlü, kısa, uzun ve en güzel babalar günü kutlama tebrikleri

08:0421/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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<p>Babalar Günü ne zaman?</p>
Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar yani bugün kutlanacak. Bu anlamlı günde babanıza olan sevginizi ve minnetinizi ifade etmek için en güzel Babalar Günü mesajları ve Babalar Günü kutlama sözlerini arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İster kısa ve öz bir mesaj, ister duygu dolu bir paragraf olsun, babanıza özel hissettirecek ve onu mutlu edecek yüzlerce seçenekle karşınızdayız. İşte anlamlı, güzel, özlü, kısa ve uzun babalar günü mesajları.

Hayatımıza yön veren, her zaman arkamızda duran ve sessiz kahramanlarımız olan babalarımıza minnettarlığımızı göstermenin tam zamanı. Bu özel gün, babalarımızın fedakarlıklarını, sevgilerini ve bize verdikleri sonsuz desteği onurlandırmak için harika bir fırsat. Onlara ne kadar değer verdiğimizi hissettirmek için anlamlı bir mesaj, içten bir kutlama sözü veya sadece samimi bir sarılma bile yeterli olacaktır. Babalarımızın hayatımızdaki yerini kutladığımız bu özel günde, onlara duyduğumuz sevgiyi bir kez daha dile getirelim. İşte anlamlı, güzel, özlü, kısa ve uzun babalar günü mesajları.

Canım babam, hayatıma kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için çok şanslıyım. Babalar Günün kutlu olsun!

Varlığınla güç bulduğum, her zaman arkamda hissettiğim sevgili babam. Babalar Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.

Bana öğrettiğin her değer, gösterdiğin her fedakarlık için minnettarım. Sen benim kahramanımsın babam. Babalar Günün kutlu olsun!

Hayat yolculuğumda bana ışık olan, her zaman destekçim olan babamın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsın!

Babalar Günün kutlu olsun babacım! Seni çok seviyorum.

İyi ki benim babamsın. Babalar Günün mübarek olsun!

Canım babam, günün kutlu olsun.

Hayatta başıma gelen en güzel şeylerden biri sensin baba. Seni seviyorum! Babalar Günün kutlu olsun!


Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler baba. Babalar Günün kutlu olsun!


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