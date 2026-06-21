Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AYT Net-Puan Hesaplama 2026: Kaç Netle Kaç Puan Alınır? Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Net Puan Tablosu

AYT Net-Puan Hesaplama 2026: Kaç Netle Kaç Puan Alınır? Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Net Puan Tablosu

15:4521/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 YKS maratonunun iki büyük ayağı olan TYT ve AYT oturumlarının başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, üniversite adayları için en heyecanlı süreç olan net ve puan hesaplama dönemi başladı. Sınav salonlarından çıkan milyonlarca öğrenci ve aileleri, aylardır dökülen alın terinin karşılığını görebilmek adına "YKS'de kaç net kaç puan getirir?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. ÖSYM'nin her yıl uyguladığı standart değerlendirme kriterlerine göre, YKS puanlarının netleşmesinde 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi kuralı temel alınıyor. Peki 2026 AYT kaç net kaç puan getirir? İşte güncel Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1-2, Matematik Fen Bilimleri net puan tablosu.

ÖSYM tarafından, Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. AYT oturumunda adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Sınava katılan adaylar bir yandan da AYT’de kaç net kaç puan getirir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1-2, Matematik Fen Bilimleri kaç net kaç puan getirir? İşte AYT net hesaplama.

İşte YKS Puan Hesaplama Motoru TYT-AYT YDT doğru, yanlış ve net hesaplama ekranı için tıklayın

#AYT net hesaplama
#YKS
#net puan hesaplama
#Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler
#Matematik
#Fen Bilimleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Andre kimdir? Peter Andre nereli evli mi, kaç çocuğu var?