AYT Net-Puan Hesaplama 2026: Kaç Netle Kaç Puan Alınır? Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Net Puan Tablosu

2026 YKS maratonunun iki büyük ayağı olan TYT ve AYT oturumlarının başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, üniversite adayları için en heyecanlı süreç olan net ve puan hesaplama dönemi başladı. Sınav salonlarından çıkan milyonlarca öğrenci ve aileleri, aylardır dökülen alın terinin karşılığını görebilmek adına "YKS'de kaç net kaç puan getirir?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. ÖSYM'nin her yıl uyguladığı standart değerlendirme kriterlerine göre, YKS puanlarının netleşmesinde 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi kuralı temel alınıyor. Peki 2026 AYT kaç net kaç puan getirir? İşte güncel Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1-2, Matematik Fen Bilimleri net puan tablosu.

1 /21 ÖSYM tarafından, Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. AYT oturumunda adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Sınava katılan adaylar bir yandan da AYT’de kaç net kaç puan getirir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1-2, Matematik Fen Bilimleri kaç net kaç puan getirir? İşte AYT net hesaplama.

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