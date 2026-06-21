YKS 2026 sonuç tarihi belli oldu: Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte ÖSYM takvimi

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?





2026 YKS üniversite tercih sürecinin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Tercih takviminin, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.





Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz’da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos’ta başlamıştı. Bu takvim dikkate alındığında 2026 üniversite tercihlerinin de ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.





Ancak bu tarih, geçmiş yılın takvimine dayanan bir öngörü niteliği taşıyor. Adayların kesin başlangıç ve bitiş tarihleri için ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 YKS tercih duyurusunu takip etmesi gerekiyor.