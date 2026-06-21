YDT nasıldı zor muydu kolay mıydı? 2026 YKS Yabancı Dil sınavı yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Testi, 203 bin 679 adayla başladı. Türkiye genelinde 203 bin 679 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ücüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45 itibarıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT'ye İngilizce alanında 195 bin 85, Arapça alanında 4 bin 181, Almanca alanında 2 bin 552, Fransızca alanında 919 ve Rusça alanında 942 aday olmak üzere toplam 203 bin 679 kişi başvuruda bulundu. Dil sınavı için adaylara 80 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre verildi.