YDT nasıldı zor muydu kolay mıydı? 2026 YKS Yabancı Dil sınavı yorumları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi Saat 15.45'te başladı. Sınav, toplam 203 bin 639 adayın başvurduğu YDT, 746 bina ve 9 bin 702 salonda yapıldı. Toplam 5 dilde yapılan YDT'de adaylara, 80 soru yöneltildi ve 120 dakika süre verildi. İşte YDT sınavı yorumları.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Testi, 203 bin 679 adayla başladı. Türkiye genelinde 203 bin 679 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ücüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45 itibarıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT'ye İngilizce alanında 195 bin 85, Arapça alanında 4 bin 181, Almanca alanında 2 bin 552, Fransızca alanında 919 ve Rusça alanında 942 aday olmak üzere toplam 203 bin 679 kişi başvuruda bulundu. Dil sınavı için adaylara 80 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre verildi.
YDT nasıldı zor muydu kolay mıydı? YKS Yabancı Dil sınavı yorumları
YDT sınavına giren bir aday, İngilizce testi cevapladığını belirterek, “Biraz zordu ama süre fazla fazla yetti” dedi. Vural, tüm sorulara hemen hemen cevap verdiğini söyledi.
Bir diğer aday, sınavın kolay olduğunu ifade ederek, “Zaten süre bitmeden çıktım. Eleyici olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. Gökalp, İngilizce testini cevapladığını söyledi.
Sınava giren bir başka aday ise bu sınavın kendisi için önemli olmadığını belirterek, “AYT önemli benim için. YDT’ye kendimi değerlendirmek için girdim. Kolaydı bence, umarım iyi sonuç alırım” dedi.
YDT soruları ve cevapları 2026 osym.gov.tr YDT soru kitapçığı sorgulama ekranı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.