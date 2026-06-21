YDT soruları ve cevapları 2026 osym.gov.tr: ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? YDT soru kitapçığı sorgulama ekranı

2026 YKS maratonunun son halkası olan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu bugün saat 17.45 itibarıyla başarıyla tamamlandı. Toplam 203 bin 639 adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek soru kitapçıkları ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Türkiye genelinde binlerce salonda eş zamanlı olarak uygulanan ve adayların Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde ter döktüğü 120 dakikalık bu kritik oturumun ardından, YKS'nin tüm aşamaları resmen noktalanmış olunacak. Sınav salonlarından ayrılan dil öğrencileri, netlerini bir an önce görebilmek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesini (osym.gov.tr) yakın takibe aldı.