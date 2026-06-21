YDT soruları ve cevapları 2026 osym.gov.tr: ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? YDT soru kitapçığı sorgulama ekranı

YKS 2026’nın son oturumu olan Yabancı Dil Testi Saat 17.45'te sona erdi. YDT'nin tamamlanmasının ardından adayların gözü, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrilmekte. Binlerce salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınavda adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlanan testler uygulandı. 120 dakika süren oturumun ardından adaylar, YDT soru kitapçığı ile cevap anahtarının erişime açılmasını beklemeye başladı. Soruların ilk aşamada yüzde 10’unun, daha sonra ise tamamının adayların erişimine sunulması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. İşte YDT soru kitapçığı sorgulama ekranı.
2026 YKS maratonunun son halkası olan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu bugün saat 17.45 itibarıyla başarıyla tamamlandı. Toplam 203 bin 639 adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek soru kitapçıkları ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Türkiye genelinde binlerce salonda eş zamanlı olarak uygulanan ve adayların Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde ter döktüğü 120 dakikalık bu kritik oturumun ardından, YKS'nin tüm aşamaları resmen noktalanmış olunacak. Sınav salonlarından ayrılan dil öğrencileri, netlerini bir an önce görebilmek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi internet sitesini (osym.gov.tr) yakın takibe aldı.
YKS YDT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?
ÖSYM'nin gelenekselleşen takvim işleyişi doğrultusunda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıklarının %10'luk kısmının ve cevap anahtarlarının bu akşam saatlerinde kamuoyuna ilan edilmesi, soruların tamamının ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrencilerin kendi T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişimine açılması bekleniyor. Bu büyük maratonun nihai değerlendirme raporu niteliğindeki resmi YKS sonuçları ise ÖSYM takvimine göre Temmuz ayında adayların erişimine sunulacak.
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)
YKS YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.