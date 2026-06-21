AYT nasıldı zor muydu kolay mı? YKS yorumları 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlanırken, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün yapılıyor. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için aylar boyunca hazırlanan milyonlarca aday, sınav salonlarında ter döktü. Oturumların sona ermesiyle birlikte 2026 TYT ve AYT nasıldı, sınav zor muydu kolay mıydı? soruları gündeme gelirken adayların Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen ve sosyal bilimler testlerine ilişkin yorumları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte 2026 YKS yorumları.
2026 YKS maratonunun ardından milyonlarca adayın paylaştığı ilk yorumlar, sınavın zorluğundan ziyade süre yönetiminin ve soru tarzlarındaki değişimin belirleyici olduğunu gösteriyor. Cumartesi günü yapılan TYT oturumunda Türkçe testi, uzun ve yoğun çeldiricili paragraf sorularıyla adayların adeta zamanını eritti; birçok öğrenci Türkçe'ye fazla harcadığı için matematik testine yeterli vakti ayıramadığını belirtti. Buna karşın, TYT Matematik sorularının geçmiş yıllara kıyasla daha az işlem ve formül barındırdığı, okuduğunu anlama ve mantık yürütmeye dayalı olduğu için süresi yeten adaylar tarafından "görece kolay ve erişilebilir" bulunduğu görüldü.
AYT yorumları: YKS AYT nasıldı, zor muydu kolay mı?
Bugün gerçekleştirilen AYT oturumunda ise geleneksel YKS dengesi kendini hissettirdi; Sosyal ve Fen Bilimleri testleri genel olarak yapılabilir düzeyde kalırken, AYT Matematik testi içerdiği derin bilgi, seçici limit-türev-integral soruları ve işlem yoğunluğu ile yine şampiyonları belirleyecek ana unsur oldu. Özetle 2026 YKS, ezberci olanın değil; soğukkanlı kalıp süreyi iyi yöneten ve okuduğunu hızlıca analiz edebilen öğrencilerin öne çıkacağı, ders bazlı keskin zıtlıkların yaşandığı dengeli bir sınav olarak geride kaldı.
Adayların sınavla ilgili yorumları oldukça çeşitli. Bazı adaylar sınavı zor bulurken, bazıları ise geçen senelere göre daha kolay olduğunu düşünüyor. Sınava giren bir aday, Sınav geçen seneye göre biraz daha kolaydı. Matematik her sene gibi zordu. Edebiyatta daha çok eser sormuşlar. Denemelerime göre biraz daha kötü olabilir. Matematikle uğraşmayanlar için çok uğraştıran bir sınav değildi.
Sınava giren bir öğrenci, “Sorular, önceki senelere baktığıma göre normaldi. Çok zor bir soru yoktu. Çalışan yapabiliyor diyelim.”
Bir diğer aday ise, “Sınavım iyi geçti. Çok kötü de değildi, çok iyi de değildi. Bana göre kolay bir sınavdı. Diğer senelere göre daha kolaydı. İyi bir sonuç bekliyorum. Matematikte eleyici sorular vardı ama onun haricinde kolay sorulardı bence.”
“Sınav çok iyi geçti. TYT kolaydı ama AYT’de zorlandım. İnşaallah güzel sonuç gelir.”
Sınavda özellikle matematik kısmının eleyici olduğunu vurgulayan başka bir aday ise, "Zorlayıcı bir sınav olmuş. Özellikle matematik ve fen bilimleri kısmı baya zordu.”
TYT’de temeli olduğu için zorlanmadığını söyleyen başka bir aday ise, "Eşit ağırlık öğrencisiyim. Türkçe süreyi çok yedi. Fen bilimlerini fazla işaretledim. Matematik de fena geçmedi. Sınav çok zor değildi ama geçen seneden daha zordu.
Uzmanların YKS yorumları nasıl?
Uğur Okulları&Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, YKS’nin ilk oturumu TYT’yi değerlendirdi. Sınavın genel olarak öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığını belirten Kurt, sınavda Matematik ve Türkçe sorularının belirleyici olduğunu söyledi.
Uğur Okulları&Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, TYT sorularıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Matematik sorularının 2018 MEB müfredatı 9 ve 10. sınıf kazanımlarına uygun, geçmiş yılların sorularına benzer ancak zorluk seviyesinin önceki yıllara göre daha düşük olduğunu söyledi. TYT Matematik sınavında adaydan salt hesaplama yapmasının ötesinde metni kavraması, karşılaştığı durumu matematiksel ifadeye çevirmesi, tablo-grafik-şekil çözümlemesi ve akıl yürütmesinin istendiğini belirten Kurt, sınavın güçlüğünün derin matematik birikiminden çok kapsamlı metinleri çözümleme, yol-yöntem belirleme ve süreyi verimli yönetme yetkinliklerinden oluştuğunun gözlendiğini vurguladı.
Kurt, sınavla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geometri soruları ise genel olarak orta düzeyde. Sorular, sadece formül bilen öğrenciyi değil; şekli doğru okuyabilen, verileri yorumlayabilen öğrenciyi öne çıkardı. Türkçe testinde yedi dil bilgisi sorusu yer alırken, kalan sorular paragraf yorumlama, sözcükte anlam ve cümlede anlam konularına odaklandı. Sorularla öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak ölçüldü. Paragraf sorularında kullanılan dil açık ve anlaşılır bulunurken, paragrafların uzunluğunun önceki yıllara kıyasla daha kısa tutulduğu gözlendi. Tarih sorularında öğrencilerin bilgiye dayalı metinleri doğru analiz etme, tarihsel kavram ve terimleri bilme, olaylar arasında bağ kurma, neden-sonuç ilişkilerini yorumlama ve çıkarım yapabilme becerileri değerlendirildi. Sınav, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, sahip oldukları bilgiyi metin üzerinde ne kadar etkili kullanabildiklerini ölçen bir yapıya sahipti. Coğrafya soruları, öğretim programına uygun, net ifadeler içeren ve temel bilgi ile yorumlama becerilerini dengeli biçimde ölçen bir yapıda hazırlandı. Adayları zorlamayan ancak coğrafi düşünme becerisi gerektiren soruların yer aldığı başarılı bir sınav profili ortaya çıktı. Felsefe soruları, öğrencilerin yaşam deneyimlerine dayalı problemleri ve felsefi metinleri, felsefi terminolojiyi kullanarak analiz etme ve çıkarımda bulunma becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, temel kavram bilgisini yorumlama becerileriyle birlikte değerlendiren dengeli bir yapıya sahipti. Sınavın genel zorluk seviyesinin ise öğrencileri zorlamayacak ölçüde olduğu görüldü."
Fen Bilimleri testini değerlendiren Kurt, "Fizik soruları, matematiksel işlem gerektirmeyen; okuduğunu anlama ve günlük yaşamda karşılaşılan olayları yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluştu. Kimya soruları, temel kazanım ve kavramlar üzerine kurgulanmış, önceki yıllarla paralellik gösteren ve beklenen konu dağılımına sahip bir yapı sergiledi. Soruların içerik ve yaklaşım bakımından öğrenciler için oldukça tanıdık olduğu değerlendirildi. Biyoloji soruları, sarmal yapıdan ziyade temel kavram bilgilerini, grafik ve şema okuma becerilerini ve klasik biyoloji bilgisini ölçen net bir yaklaşım ortaya koydu" dedi.
Lise Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel ise "2026 TYT Matematik sınavı, 2018 MEB müfredatındaki 9 ve 10. sınıf kazanım ve beceri hedefleriyle uyumludur. Sınav soruları geçmiş yılların sorularına benzer olup zorluk seviyesi önceki yıllara göre daha düşüktür. Sınav, öğrenciden yalnızca işlem yapmasını değil; okuduğunu anlamasını, verilen durumu matematiksel modele dönüştürmesini, tablo, grafik ve şekil yorumlamasını, muhakeme yapmasını istemiştir. Bu yönüyle sınav, eğitim programının problem çözme, matematiksel düşünme ve matematiği günlük hayatla ilişkilendirme hedeflerine önemli ölçüde yaklaşmaktadır.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sonuçları ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sınava giren adaylar YKS sonuçlarını 22 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.ÖSYM tarafından 2026 yılı üniversite tercih takvimi henüz ilan edilmedi.