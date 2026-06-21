AYT nasıldı zor muydu kolay mı? YKS yorumları 2026

Fen Bilimleri testini değerlendiren Kurt, "Fizik soruları, matematiksel işlem gerektirmeyen; okuduğunu anlama ve günlük yaşamda karşılaşılan olayları yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluştu. Kimya soruları, temel kazanım ve kavramlar üzerine kurgulanmış, önceki yıllarla paralellik gösteren ve beklenen konu dağılımına sahip bir yapı sergiledi. Soruların içerik ve yaklaşım bakımından öğrenciler için oldukça tanıdık olduğu değerlendirildi. Biyoloji soruları, sarmal yapıdan ziyade temel kavram bilgilerini, grafik ve şema okuma becerilerini ve klasik biyoloji bilgisini ölçen net bir yaklaşım ortaya koydu" dedi.

Lise Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel ise "2026 TYT Matematik sınavı, 2018 MEB müfredatındaki 9 ve 10. sınıf kazanım ve beceri hedefleriyle uyumludur. Sınav soruları geçmiş yılların sorularına benzer olup zorluk seviyesi önceki yıllara göre daha düşüktür. Sınav, öğrenciden yalnızca işlem yapmasını değil; okuduğunu anlamasını, verilen durumu matematiksel modele dönüştürmesini, tablo, grafik ve şekil yorumlamasını, muhakeme yapmasını istemiştir. Bu yönüyle sınav, eğitim programının problem çözme, matematiksel düşünme ve matematiği günlük hayatla ilişkilendirme hedeflerine önemli ölçüde yaklaşmaktadır.