BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 İstanbul'da toplu taşıma bedava mı oldu? Otobüs, Vapur, Metro, Marmaray, Metrobüs, Başkentray, EGO, ESHOT, İzban...

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS öncesinde ulaşım düzenlemelerini yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul’da sınav günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alırken, Marmaray, metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvay ve şehir hatları vapurlarına ilişkin uygulama detayları araştırılıyor. İBB’nin sınav günlerine yönelik kararları adaylar ve veliler tarafından yakından izleniyor.

1 /3 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, İstanbul’da yaşayan öğrenciler ve veliler sınav günlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen adaylar, İETT ve Metro İstanbul’un olası ücretsiz ulaşım uygulamasına ilişkin resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

2 /3 20-21 HAZİRAN 2026 YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin resmi açıklaması henüz yapılmadı. İBB'den konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimiz güncellenerek detaylar eklenecektir.