ABD ile İran heyetleri İsviçre'de müzakere masası için bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, kritik zirve ile ilgili ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü. Bakan Fidan görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı, bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Bir çatışmasızlık mekanizması kurulması gerekiyor, sorunların üstesinden gelecekler.

Tabii ki her zaman köşede bekleyen, fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var''



