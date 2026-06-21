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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın temsilcisi Witkoff ile görüştü: 'Köşede sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var'

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın temsilcisi Witkoff ile görüştü: 'Köşede sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var'

16:4121/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. Bakan Fidan, ABD-İran'ın İsviçre'de gerçekleştirdiği zirve ile ilgili, ''Bir çatışmazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Köşede bekleyen sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var'' ifadelerini kullandı.

ABD ile İran heyetleri İsviçre'de müzakere masası için bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, kritik zirve ile ilgili ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü. Bakan Fidan görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı, bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Bir çatışmasızlık mekanizması kurulması gerekiyor, sorunların üstesinden gelecekler.

Tabii ki her zaman köşede bekleyen, fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var''


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