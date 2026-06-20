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ABD/İran mutabakatının ardından Netanyahu'dan İsrail ordusuna yeni talimat

ABD/İran mutabakatının ardından Netanyahu'dan İsrail ordusuna yeni talimat

19:0020/06/2026, Cumartesi
AA
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İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan’a saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini öne sürdü
İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan’a saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini öne sürdü

İsrail basını, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a devam eden saldırıların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya yeni talimat verdiğini duyurdu. Haberde, Lübnan'a saldırıların durdurulması talimatı verildiği aktarılırken, hükümetten veya ordudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusuna Lübnan'a saldırılara ilişkin yeni talimat verdiği aktarıldı.

Haberde, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusuna Lübnan'a saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi emrini verdiği belirtildi.


Henüz resmi bir açıklama gelmedi

İsrail'de hükümetten ya da ordudan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda şehirlerine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


Yeni ateşkesin devreye girdiği açıklanmıştı

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.



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