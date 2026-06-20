İran'ın Zürih heyeti̇ belli̇ oldu: Masada mutabakat ve Lübnan var

Yayınlanan haberde, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere Zürih şehrine giden heyette İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yer aldığı belirtildi.