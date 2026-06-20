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İran'ın Zürih heyeti̇ belli̇ oldu: Masada mutabakat ve Lübnan var

İran'ın Zürih heyeti̇ belli̇ oldu: Masada mutabakat ve Lübnan var

18:3320/06/2026, Cumartesi
AA
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İran, ABD ile mutabakatın uygulanmasını takip için İsviçre’ye giden heyetteki isimleri açıkladı
İran, ABD ile mutabakatın uygulanmasını takip için İsviçre’ye giden heyetteki isimleri açıkladı

İran devlet televizyonu, ABD ile kritik görüşmeler gerçekleştirmek üzere İsviçre’ye giden “Minab 168” isimli heyetin detaylarını paylaştı. Mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulmasının ele alınacağı Zürih zirvesinde, İran heyetine Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderlik ediyor.

İran devlet televizyonu, İsviçre’ye giden
“Minab 168”
isimli İran heyetinde kimlerin yer aldığına ilişkin detayları paylaştı.

Yayınlanan haberde, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarının durdurulmasını ABD ile görüşmek üzere Zürih şehrine giden heyette İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yer aldığı belirtildi.


Kalibaf ve Erakçi’ye, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile İran Petrol Bakanlığı Yardımcısı ve Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Burd'un eşlik ettiği duyuruldu.​​​​



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